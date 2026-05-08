நிதி ஆயோக்கின் துணைத் தலைவராகப் பொறுப்பேற்றார், அசோக் குமார் லஹிரி!

புகழ்பெற்ற பொருளாதார நிபுணர் அசோக் குமார் லஹிரி வெள்ளிக்கிழமை நிதி ஆயோக்கின் புதிய துணைத் தலைவராகப் புது தில்லியில் பொறுப்பேற்றுள்ளார். சுமன் பெரிக்குப் பதிலாக லஹிரி நியமிக்கப்பட்டார்.
லஹிரி, இந்திய அரசின் முன்னாள் தலைமைப் பொருளாதார ஆலோசகராகவும், 15வது நிதி ஆணையத்தின் உறுப்பினராகவும் இருந்தவர்.
இவர் கல்வித்துறை, பொது நிறுவனங்கள் மற்றும் சர்வதேச அமைப்புகளில் இருந்து பரந்த அனுபவத்தைக் கொண்டுள்ளார். கல்வித்துறை, பொது நிறுவனங்கள் மற்றும் சர்வதேச அமைப்புகளில் அவருக்குள்ள அனுபவம், ஆதார அடிப்படையிலான கொள்கை உருவாக்கம் மற்றும் பொருளாதார மாற்றத்தை நோக்கிய நிதி ஆயோக்கின் முயற்சிகளை மேலும் வலுப்படுத்தும் என்று நம்பப்படுகிறது.
இந்தியாவின் வளர்ச்சித் திட்டங்களை முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கும், பல்வேறு துறைகளில் உள்ள முக்கிய கொள்கை முன்னெடுப்புகளுக்கு ஆதரவளிப்பதற்கும் அவர் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகளை வழங்குவார் என அந்த அமைப்பு எதிர்பார்க்கிறது என்று நிதி ஆயோக் X சமூக ஊடகப் பதிவில் தெரிவித்துள்ளது.