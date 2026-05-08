லக்னோவில் கத்தரிப்பு தொழில்நுட்பத்தை அறிமுகம் செய்த வேளாண் அமைச்சர் சிவராஜ் சௌஹான்

சிவராஜ் சிங் சௌஹான், ஜூன் 2024-ல் இந்தியாவின் மத்திய வேளாண்மை, விவசாயிகள் நலன் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சித் துறை அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றார்.
மே 2026 முதல், அவர் விவசாயிகளுக்கான ஆதரவை வலுப்படுத்துதல், வேளாண் தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்துதல் மற்றும் ஏற்றுமதியை அதிகரித்தல் ஆகியவற்றில் தீவிர கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.
இது தொடர்பாக, பயிர் தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காணவும், விவசாய நுட்பங்களை மேம்படுத்தவும் சமீபத்தில் லக்னோவில் கலந்தாலோசனைகளை நடத்தியுள்ளார்.
லக்னோவில் உள்ள ஐசிஏஅர்–மத்திய மிதவெப்பமண்டல தோட்டக்கலை நிறுவனத்தில், பழைய மாந்தோட்டங்களுக்குப் புத்துயிர் அளிப்பதற்கான ஒரு நவீன நுட்பம் செயல்விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
இந்த முறையில், பெரிய மற்றும் வயதான மாமரங்களைக் கத்தரித்து, அவற்றின் அளவைக் குறைக்க ஒரு கத்தரிக்கும் இயந்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்தச் செயல்முறை உற்பத்தித்திறனை மீட்டெடுக்கவும், பழத்தின் தரத்தை மேம்படுத்தவும், ஒட்டுமொத்த விளைச்சலை அதிகரிக்கவும் உதவுகிறது.
இந்த நுட்பம் விவசாயிகளுக்கான பராமரிப்புச் செலவுகளையும் குறைப்பதால், இது உற்பத்தித்திறன் குறைந்த தோட்டங்களுக்குப் புத்துயிர் அளிப்பதற்கும், நீண்டகால தோட்டக்கலை உற்பத்தியை மேம்படுத்துவதற்கும் ஒரு நடைமுறைத் தீர்வாக அமைகிறது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.