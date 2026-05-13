இந்து மதம் என்பது ஒரு வாழ்க்கைமுறை.. கோவிலுக்கு செல்ல வேண்டியது கட்டாயமில்லை- உச்சநீதிமன்றம்

அரசியலமைப்பின் 15, 16, 25 மற்றும் 26 ஆகிய சரத்துகளுக்கு இடையிலான தொடர்பு குறித்து விவாதிக்கும்போது உச்ச நீதிமன்றம் இந்தக் கருத்தைக் கூறியது.
சபரிமலை வழக்கு மீதான விசாரணையை உச்ச நீதிமன்றம் இன்று தொடர்கிறது.

இது விசாரணையின் 15-வது நாள்.

சபரிமலை கோயில் உள்ளிட்ட வழிபாட்டுத் தலங்களில் பெண்களுக்கு எதிரான பாகுபாடு மற்றும் அரசியலமைப்பின் கீழ் மத சுதந்திரத்தின் வரம்பு ஆகியவை தொடர்பான மனுக்களை உச்ச நீதிமன்றம் விசாரித்து வருகிறது.

விசாரணையின் போது உச்ச நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டதாவது, பலர் கோயில்களுக்குச் செல்லாமலோ அல்லது வீட்டில் ஒரு பிரத்யேக வழிபாட்டுத் தலம் இல்லாமலோ இருக்கலாம், ஆனாலும் "அது ஒரு வாழ்க்கை முறை" என்பதால் தங்களை இந்துக்களாகவே தொடர்ந்து அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள்.

இந்து மதத்தைப் பொறுத்தவரை, அது ஒரு வாழ்க்கை முறை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு இந்து ஒரு சடங்கைச் செய்வதற்காகக் கட்டாயமாகக் கோயிலுக்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. அது ஒரு வாழ்க்கை முறையாக இருப்பதால், அவர் இந்துவாகவே இருக்கிறார்," என்று நீதிபதி பி. வி. நாகரத்னா மேலும் கூறினார்.

இந்த விவாதத்தில் மேலும் கருத்து தெரிவித்த இந்தியத் தலைமை நீதிபதி, பலருக்கு மதம் என்பது எந்தவொரு முறையான வழிபாட்டுத் தலத்திற்கும் செல்ல வேண்டிய அவசியமின்றி, "தங்கள் குடிசைக்குள் ஒரு விளக்கை ஏற்றுவது" என்று மட்டுமே பொருள்படக்கூடும் என்று குறிப்பிட்டார்.

"மக்கள் தங்கள் நம்பிக்கையைக் கொண்டிருப்பதற்கு யாரும் தடையாக இருக்க முடியாது," என்று நீதிபதி நாகரத்னா மேலும் கூறினார்.

அரசியலமைப்பின் 15, 16, 25 மற்றும் 26 ஆகிய பிரிவுகள் வெவ்வேறு தளங்களில் செயல்படுகின்றன என்று உச்ச நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது.

மேலும், "இப்படி எல்லாவற்றையும் நீங்கள் கலக்கத் தொடங்கினால், இந்த நாட்டில் மதமே இருக்காது" என்று இந்திய சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தாவை எச்சரித்தது.

