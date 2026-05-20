சென்னையில் ஒரே நாளில் 100-க்கும் மேற்பட்ட ரவுடிகள் கைது

சென்னையில் நள்ளிரவில் போலீசார் ஸ்பெஷல் டிரைவ் ஆபரேஷன் நடத்தினர்.
தாம்பரத்தில் நடந்த "காஞ்சிபுரம் கானா பாடகர்கள்" இரட்டை கொலை வழக்கு தொடர்பாக 100-க்கும் மேற்பட்ட ரவுடிகள் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இதில் தி. நகரில் 18 ரவுடிகளும் அடையாறில் 16 ரவுடிகளும் புளியந்தோப்பில் 20 ரவுடிகளும் அண்ணா நகரில் 9 ரவுடிகளும் மைலாப்பூரில் காவல் மாவட்டத்தில் 12 ரவுடிகளும் இரவோடு இரவாக கைது செய்யப்பட்டனர்.
போதைப்பொருள் விற்பவர்கள் மற்றும் முன்வழக்கு உள்ள குற்றவாளிகள் கைது கைதாகியுள்ளனர்.
மேலும் கைது செய்யப்பட்ட 100-க்கும் மேற்பட்ட ரவுடிகளிடமும் சென்னை போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.