இந்தியாவின் சந்திரயான்-3 மிஷன்: AIAA வின் கோடார்ட் ஆஸ்ட்ரோனாட்டிக்ஸ் விருது

சந்திரனின் மேற்பரப்பு என்பது வெறும் சீரான தூசிக் குவியல் மட்டுமல்ல, அது ஒரு தனித்துவமான இரண்டு அடுக்கு 'கேக் போன்ற' அமைப்பாகும் என்றும், அதன் மேற்பகுதி சில சென்டிமீட்டர்கள் மட்டுமே கொண்டது என்றும் ஒரு புதிய ஆய்வை இஸ்ரோ விவரித்துள்ளது.
மேலும் சிறிய விண்கற்களின் தொடர்ச்சியான தாக்குதல்களால் சந்திரனின் மேற்பரப்பு கடுமையாகத் தாக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை இந்த அடுக்குகள் காட்டுகின்றன என்றும் இஸ்ரோ கூறியது.
இந்நிலையில் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (இஸ்ரோ), அதன் வெற்றிகரமான சந்திரயான்-3 திட்டத்தை அங்கீகரிக்கும் விதமாக, அமெரிக்க வானூர்தியியல் மற்றும் விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனத்தால் (AIAA) மதிப்புமிக்க 2026 கோடார்ட் விண்வெளி வீரர் விருதை வென்றுள்ளது.
அமெரிக்காவிற்கான இந்தியத் தூதர் வினய் மோகன் குவாத்ரா, AIAA-வின் ASCEND மாநாட்டில் இஸ்ரோவின் சார்பாக இந்த விருதைப் பெற்றுக்கொண்டார்.
சந்திரயான்-3-ஐ நிலவின் தென் துருவப் பகுதிக்கு அருகில் தரையிறக்கிய இஸ்ரோவின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சாதனையாக இந்த விருது போற்றப்படுகிறது.
"இஸ்ரோவின் சார்பாக இந்த விருதை ஏற்றுக்கொள்வதிலும், பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் விண்வெளி தொலைநோக்குத் திட்டம் 2047, வரவிருக்கும் ஆழ்கால விண்வெளி ஆய்வு மற்றும் மனித விண்வெளிப் பயணத் திட்டங்கள், மற்றும் இந்தியாவின் வளர்ந்து வரும் வர்த்தக விண்வெளிச் சூழலமைப்பு ஆகியவற்றை எடுத்துரைப்பதிலும் பெருமை கொள்கிறேன்," என்று குவாத்ரா கூறியுள்ளார்.
விண்வெளிப் பயணத் துறையில் மிகவும் மதிக்கப்படும் கௌரவங்களில் ஒன்றாக கோடார்ட் விண்வெளிப் பயண விருது கருதப்படுகிறது.
இதற்கு முன்னர் இவ்விருதைப் பெற்றவர்களில், ப்ளூ ஆரிஜின் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஜெஃப் பெசோஸ் மற்றும் மனித விண்வெளிப் பயணத் திட்டங்களுக்கு ஆற்றிய பங்களிப்புகளுக்காக நாசாவின் பொறியாளர் மைக்கேல் ஹாவ்ஸ் ஆகியோர் அடங்குவர்.