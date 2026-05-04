TN Assembly Elections | மக்கள் தீர்ப்பை ஏற்றுக் கொள்கிறோம் - தி.மு.க. எம்.பி. கனிமொழி

தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK), தமிழக சட்டமன்றத்தில் தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுக்கும் நிலையில், மக்களின் தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொள்வதாகவும், வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிப்பதாகவும் திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி கூறினார்.
"இதுதான் ஜனநாயகம். நாங்கள் இதை (மக்களின் தீர்ப்பை) ஏற்றுக்கொள்கிறோம். வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு (TVK) நான் வாழ்த்து தெரிவிக்கிறேன்," என்று கனிமொழி செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார்.
முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதியில் தோல்வியடைந்தது குறித்துப் பேசிய கனிமொழி, "மக்களின் தீர்ப்பையே நாங்கள் தலையாயதாகக் கருதி ஏற்றுக்கொள்கிறோம். இப்போது இது குறித்து பின்விளைவு ஆய்வில் (post-mortem) ஈடுபட நான் விரும்பவில்லை. பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்," என்று கூறினார்.
சட்டமன்றத் தேர்தலில், கொளத்தூர் தொகுதியில் தி.மு.க. தலைவரும் தமிழக முதலமைச்சருமான மு.க. ஸ்டாலினை (74,202 வாக்குகள்), த.வெ.க. வேட்பாளர் வி.எஸ். பாபு (82,997 வாக்குகள்) 8,795 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார். இந்த தேர்தலில் தனித்து களம் கண்ட த.வெ.க. மொத்தத்தில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் அரசியல் கட்சியாக மாறியுள்ளது.