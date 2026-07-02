சென்னையில் நாளை (03.07.2026) மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள்...

சென்னை:
சென்னையில் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒரு சில பகுதிகளில் மின் தடை செய்யப்படுகிறது. காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 வரை மின் தடை செய்யப்படும். பராமரிப்பு பணி முடிவடைந்தவுடன் மின் விநியோகம் கொடுக்கப்படும்.
அந்த வகையில், நாளை மின் தடை செய்யப்படும் பகுதிகள் குறித்து தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, சென்னையில் நாளை (03.07.2026) காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின்வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக பின்வரும் இடங்களில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும். அதன்படி,
விசாலாட்சி தோட்டம், டாக்டர் ரங்கா சாலை, சிவி ராமன் சாலை, சிபி ராமசாமி சாலை, பீமன்னா கார்டன், அபிராமபுரம், சுப்ரமாலியும் தெரு, ஆனந்தபுரம், டிடிகே சாலை, டிமாண்டே காலனி, ஸ்ரீ லப்தி காலனி, அசோகா தெரு, பாவா சாலை, சௌந்தரராஜன் நகர் தெரு, மாநகர வீதி, மாநகர சாலை, விசாலாட்சி தெரு, ஜெத் நகர் 1வது, 2வது மற்றும் 3வது தெரு, அம்மணி அம்மாள் தெரு, பட்டம்மாள் தெரு, அருணாசலம் தெரு, தேவநாதன் தெரு, திருவள்ளூர்பேட்டை தெரு, சந்திரசேகரன் தெரு, வி.கே.லையர் சாலை, வன்னியம்பதி தெரு, வி.சி கார்டன் 1வது, 2வது மற்றும் 3வது தெரு, வெங்கடேசஅக்ரஹாரம் தெரு, லாலா தோட்டம், ஆர்.கே. டிரஸ்ட்பாக்கம், தெற்கு மற்றும் வடக்கு சீனிவாசன் தெரு, சிவராமன் தெரு.
வானகரம் ரோடு, பள்ளி நலன்புரி தெரு, வெள்ளாளர் தெரு, 3வது மெயின் ரோடு, எம்டிஎச் சாலை, டிபி-67 முதல் 94, 14வது தெரு, நக்கீரன் தெரு, நாகேஸ்வரராவ் தெரு, கல்யாணி எஸ்டேட், முனுசாமி தெரு, ஆலக் ரெட்டி பிளாட், ஸ்ரீராம் பிளாட், சிலோன் குப்பம், ஆச்சி மசாலா நகர், சங்கர் மசாலா நகர், சங்கர் நகர், தேவி நகர், பெரிய காலனி, பிரின்ஸ் அபார்ட்மெண்ட், பிகேஎம் சாலை, பிருந்தாவன் காலனி.
7வது அவென்யூ, ருக்குமணி சாலை, எம்ஜிஆர் சாலை மற்றும் விரிவாக்கம், அருண்டேல் கடற்கரை சாலை.