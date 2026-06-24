தமிழக செய்திகள்

கீழடி, ஆதிச்சநல்லூர் அகழ்வாராய்ச்சி தளங்களை பள்ளி மாணவர்கள் பார்வையிட தமிழ்நாடு சுற்றுலாத்துறை முடிவு

தமிழ் கலாச்சாரம் மற்றும் வரலாற்றைப் பற்றி பள்ளி மாணவர்கள் ஆழமாகப் புரிந்துகொள்ள இந்த சுற்றுலா பயணம் உதவும்.
TN Students Heritage Tours
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தமிழகப் பள்ளி மாணவர்கள் விரைவில் தங்களது வரலாற்றுப் பாடங்களின் ஒரு பகுதியாக, மாநிலத்தின் மிக முக்கியமான தொல்பொருள் தளங்களைப் பார்வையிடும் வாய்ப்பைப் பெறவுள்ளனர்.

மாநிலம் முழுவதும் உள்ள கீழடி, ஆதிச்சநல்லூர், கொற்கை, குடியம் குகைகள், புகழ்பெற்ற பல்லவ கால நினைவுச்சின்னங்கள் மற்றும் பிற பாரம்பரியத் தளங்களை இணைக்கும் ஒரு பாரம்பரிய சுற்றுலாச் சுற்றுப்பயணத்தை தமிழ்நாடு சுற்றுலாத்துறை இறுதி செய்து வருகிறது.

இது ஜூலை மாத இறுதிக்குள் தொடங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆரம்பத்தில் பள்ளி மாணவர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்தத் திட்டம், தமிழகத்தின் பண்டைய காலத்தின் வெவ்வேறு காலகட்டங்களை மாணவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தும் வகையில் சுற்றுப்பயணங்களை வழங்கும்.

மாணவர்கள் அகழ்வாராய்ச்சி இடங்களை பார்வையிட தமிழ்நாடு சுற்றுலாத்துறை முடிவு:

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு சுற்றுலா மேம்பாட்டு கழகத்தின் மூத்த அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், “தொல்பொருள் தளங்கள், அருங்காட்சியகங்கள் மற்றும் பாரம்பரிய நினைவுச்சின்னங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு நாள் மற்றும் இரண்டு நாள் பயணத் தொகுப்புகளை உருவாக்கி வருகிறோம்.

இந்தப் பயணங்களில் போக்குவரத்து, வழிகாட்டிகள், உணவு மற்றும் தங்குமிடம் ஆகியவை அடங்கும். இது மாநிலம் முழுவதும் உள்ள பள்ளிகள் பங்கேற்பதை எளிதாக்கும்." என்று அவர் கூறினார்.

இந்த முயற்சி குறித்து பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் எஸ். கண்ணப்பன் கூறுகையில், “தமிழ்நாட்டின் வளமான பாரம்பரியத்தை மாணவர்கள் அறிந்துகொள்ளும் வாய்ப்பை இது விரிவுபடுத்தும்.

கல்வித்துறை அதிகாரிகள் ஏற்கனவே தங்களின் மாவட்டங்களில் உள்ள வரலாற்று மற்றும் பாரம்பரியத் தலங்களுக்கு மாணவர்களை அழைத்துச் செல்கின்றனர்.

விழுப்புரம் மாவட்டக் குழந்தைகள் திருவாக்கரையில் உள்ள தேசிய புதைபடிவ மரப் பூங்காவிற்குத் தவறாமல் அழைத்துச் செல்லப்படுகிறார்கள். இதேபோன்ற பயணங்கள் மற்ற பாரம்பரியத் தலங்களுக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றன.

இருப்பினும், திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் இதுபோன்ற திட்டங்களை மேற்கொண்டால், மாணவர்களுக்கு மற்ற மாவட்டங்களில் உள்ள முக்கிய இடங்களையும் பார்வையிட ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

இது தமிழ் கலாச்சாரம் மற்றும் வரலாற்றைப் பற்றி ஆழமாகப் புரிந்துகொள்ள அவர்களுக்கு உதவும். அதுமட்டுமின்றி, அவர்களில் சிலரைத் தொல்லியல் துறையை ஒரு தொழிலாகத் தொடரவும் இது ஊக்குவிக்கக்கூடும்." என்று கண்ணப்பன் கூறினார்.

பள்ளி மாணவர்கள்
school students
Keeladi
கீழடி
தமிழ்நாடு சுற்றுலாத்துறை
tamilnadu tourism department
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