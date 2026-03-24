TN Election 2026 | நீங்கள் யார் பக்கம்? குறிஞ்சிப்பாடி மக்களின் ஆதரவு யாருக்கு?

தமிழ்நாட்டில் அடுத்த மாதம் 23-ம் தேதி சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. ஆளுங்கட்சியான தி.மு.க. தலைமையில் ஒரு கூட்டணியும், எதிர்க்கட்சியான அ.தி.மு.க. தலைமையில் மற்றொரு கூட்டணியும் களத்தில் உள்ளன.
இம்முறை நடிகர் விஜய் தொடங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் மற்றும் சீமான் தலைமையிலான நாம் தமிழர் கட்சி எந்தக் கூட்டணியும் இன்றி இந்த தேர்தலில் தனித்துப் போட்டியிடுகின்றன.
தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது முதல் அரசியல் களம் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.
இந்நிலையில், மக்களின் ஆதரவு எந்தக் கட்சிக்கு அதிகம் உள்ளது என்பதை கண்டறிய ஊடகங்கள் பலவும் கருத்துக் கணிப்புகள் நடத்தி வருகின்றன.
அந்தவகையில், குறிஞ்சிப்பாடி பகுதியில் உள்ள மக்கள் மனநிலை அறிய, சுமார் 45 பேரிடம் மாலைமலர் சார்பில் ஒரு ஜாலி VOX POPS எடுக்கப்பட்டது.
அதன்படி, எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவுக்கு 19 பேரும், விஜய்க்கு 11 பேரும், ஆளும் கட்சியான தி.மு.க.வுக்கு 10 பேரும், சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு 2 பேரும் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.