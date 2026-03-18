2026 Election- தமிழ்நாடு தேர்தலில் யாருக்கு உங்கள் ஓட்டு? அடையாறு மக்கள் யார் பக்கம்

சட்டசபை தேர்தலை ஒட்டி அடையாறு மக்களின் மனநிலை எப்படி உள்ளது என்பது குறித்து இந்த செய்தியின் மூலம் காணலாம்.
2026 Election- தமிழ்நாடு தேர்தலில் யாருக்கு உங்கள் ஓட்டு? அடையாறு மக்கள் யார் பக்கம்
தமிழக சட்டசபைக்கு அடுத்த மாதம் 23-ந்தேதி தேர்தல் நடைபெறுகிறது. தமிழகத்தில் தி.மு.க. தலைமையிலான கூட்டணி, அ.தி.மு.க. தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி, நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் தமிழக வெற்றிக்கழகம் என்ற நான்கு முனை போட்டி நிலவுகிறது.

இந்நிலையில், சட்டசபை தேர்தலை ஒட்டி அடையாறு மக்களின் மனநிலை எப்படி உள்ளது என்று அறிய ஜாலியாக ஒரு vox pops மாலைமலர் தரப்பில் இருந்து நடத்தப்பட்டது.

அதில் அடையாறு பகுதி மக்களிடம் 38 பேரிடம் நீங்கள் யாருக்கு ஓட்டு போடுவீர்கள் ஏன் போடுவீர்கள் என்பது குறித்து கேள்வி எழுப்பட்டது. அந்த கேள்வியின் முடிவில் தவெக மற்றும் திமுக இடையே மட்டுமே போட்டி நிலவியது. இதில் அதிகபட்சமாக தவெக கட்சிக்கு 19 பேர் வாக்களிப்போம் என்று தெரிவித்தனர்.

அதற்கு அடுத்தபடியாக திமுக கட்சிக்கு 14 பேரும் அதிமுகவிற்கும் 5 பேரும் வாக்களிப்போம் என்று தெரிவித்தனர். நாம் தமிழர் கட்சிக்கு ஒருவரும் ஓட்டு போடுவதாக தெரிவிக்கவில்லை.

இது மக்களின் மனநிலையை அறிய ஜாலியாக எடுக்கப்பட்ட ஒரு vox pops தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

