தென்காசி மாவட்டத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்திய திமுக: த.வெ.க.வுக்கு ஒரு தொகுதி கூட கிடைக்கவில்லை

தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் கன்னியாகுமரியைத் தொடர்ந்து தென்காசி மாவட்டத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஒரு இடம் கூட கிடைக்கவில்லை.
1. சங்கரன்கோவில் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளர் திலிபன் ஜெய்சங்கர் வெற்றி பெற்றுள்ளார். தவெக 2-வது இடம் பிடித்துள்ளது.
2. வாசுதேவநல்லூர் தொகுதியில் 3-வது இடத்தை பிடித்துள்ளது. திமுக வெற்றி பெற்றுள்ளது.
3. கடையநல்லூர் தொகுதியில் தவெக 3-வது இடத்தை பிடித்துள்ளது. திமுக வெற்றி பெற்றுள்ளது.
4. தென்காசி தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் கலை கதிரவன் வெற்றி பெற்றுள்ளார். தவெக 3-வது இடத்தை பிடித்துள்ளது.
5. ஆலங்குளம் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் மனோஜ் பாண்டியன் வெற்றி பெற்றுள்ளார். தவெக 3-வது இடத்தை பிடித்துள்ளது.