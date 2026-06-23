தமிழக செய்திகள்

உங்க அப்பாவ காணோம்!' - குட்டிக்கதை மூலம் அதிரடி காட்டிய முதல்வர் விஜய்!

"நாங்கள் ஏதோ கூட்டத்தில் இருந்து நேரடியாக வந்து இந்த முதலமைச்சர் நாற்காலியில் அமரவில்லை.
tn assembly kutty story
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சட்டமன்ற அவையில் தவெக மற்றும் திமுக உறுப்பினர்களுக்கு இடையே "டாஸ்மாக் பார்ட்டி ஃபண்ட்" உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்களால் அனல் பறக்கும் விவாதங்களும் அமளிகளும் ஏற்பட்டன. அப்போது அவையைத் தன்வசப்படுத்திய முதலமைச்சர் விஜய், தனது வழக்கமான 'குட்டிக்கதை' பாணியில் எதிர்க்கட்சியினருக்குப் பதிலடி கொடுத்தார்.

முதலமைச்சர் கூறிய குட்டிக்கதை:

"ஒரு ஊர்ல ஒரு பெரிய காடு இருந்தது. அந்த காட்டுக்கு ஒரு புது சிங்கம் ராஜாவா வந்தது. அந்த சிங்கம் ரொம்ப அமைதியாவும், நிதானமாவும் காட்டைப் பராமரிச்சு வந்தது. இதைப் பார்த்த சில பழைய மிருகங்களுக்கு இது பிடிக்கல. அந்தச் சிங்கத்தை வம்புக்கு இழுக்கணும்னே, சிங்கத்தோட குகைக்கு முன்னாடி நின்னு சத்தம் போட்டுட்டே இருந்ததுங்க.

ஒரு நாள், ஒரு சின்ன விலங்கு அந்தச் சிங்கத்துக்கிட்ட வந்து, 'நீங்க ஏன் இவ்வளவு அமைதியா இருக்கீங்க? அவங்க உங்களை என்னென்னவோ பேசுறாங்க... நீங்க ஏன் திருப்பி அடிக்க மாட்டேங்குறீங்க? அவங்களுக்கு பயந்துட்டீங்களா?' அப்படின்னு கேட்டுச்சாம்.

அதுக்கு அந்தச் சிங்கம் சிரிச்சுக்கிட்டே, 'நான் அமைதியா இருக்கிறது பயத்துல இல்ல... என் பலம் என்னன்னு எனக்குத் தெரியும். என்னை வம்புக்கு இழுக்கிறாங்களே... அவங்ககிட்ட போய் கேளு, உங்க அப்பாவே (முன்னாள் சிங்கம்) இப்போ காணோம்! நான் சின்சியரா வேலை செய்ய வந்துருக்கேன். வீணா சத்தம் போடுறவங்களுக்கு பதில் சொல்ல எனக்கு நேரமில்லை' அப்படின்னு சொல்லிட்டுத் தன் வேலையைப் பார்க்கப் போயிடுச்சாம்."

குட்டிக்கதை உணர்த்தும் அரசியல் பாடம்:

கதையைச் சொல்லி முடித்த முதலமைச்சர் விஜய், அதைத் தற்போதைய சட்டமன்ற அரசியல் சூழலோடு ஒப்பிட்டுப் பேசினார்,

நாங்கள் சின்சியராக உழைக்க வந்தவர்கள்: "நாங்கள் ஏதோ கூட்டத்தில் இருந்து நேரடியாக வந்து இந்த முதலமைச்சர் நாற்காலியில் அமரவில்லை. கடுமையான உழைப்பிற்குப் பிறகுதான் இந்த இடத்திற்கு மேலே வந்துள்ளோம். யார் என்ன சத்தம் போட்டாலும் மக்கள் நலனுக்காக தவெக அரசு சின்சியராக உழைக்கும்" எனத் திட்டவட்டமாக முழங்கினார்.

விமர்சனங்களுக்குப் பொறுமையான பதிலடி:

தவெக அரசு எதிர்க்கட்சிகளின் வீணான சலசலப்புகளுக்குப் பதில் தராமல் அமைதி காப்பது பயத்தினால் அல்ல, அது மக்கள் தந்த ஆட்சியைப் பொறுப்புடன் நடத்த வேண்டும் என்ற நிதானம் மட்டுமே காரணம் என்பதை இந்தக் கதை மூலம் உணர்த்தினார்.

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