தைப்பூசம்- சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்
சென்னை:
வார இறுதி விடுமுறை மற்றும் விசேஷ நாட்களில் பயணிகளின் தேவைக்கு ஏற்ப சிறப்பு பேருந்து இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
அந்த வகையில், தைப்பூசம், வார இறுதி நாட்களை முன்னிட்டு 3 நாட்களுக்கு சென்னையில் இருந்து பல்வேறு இடங்களுக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.
சென்னை தாம்பரம் அடுத்த கிளாம்பாக்கத்திலிருந்து நாளை 360 பேருந்துகள், நாளை மறுநாள் 485 பேருந்துகள் இயக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் சென்னை கோயம்பேட்டில் இருந்து தலா 60 சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக போக்குவரத்து துறை தெரிவித்துள்ளது.
