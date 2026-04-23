தமிழக சட்டசபை தேர்தல்: வாக்குப்பதிவு நிறைவு- இயந்திரங்களுக்கு சீல்

தமிழ்நாட்டில் 234 தொகுதிகளுக்கும் ஒரே கட்டமாக இன்று காலை 7 மணி முதல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது. வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது முதல் பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் வரிசையில் நின்று வாக்களித்து வருகின்றனர்.
தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள், அரசியல் தலைவர்கள், கட்சி நிர்வாகிகள், திரைப்பிரபலங்கள் என பலரும் வரிசையில் நின்று தங்களது ஜனநாயக கடமையை நிறைவேற்றி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், இன்று மாலை 5 மணி நிலவரப்படி தமிழகம் முழுவதும் 82.24 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. இதுவரை 4,71,59,123 வாக்காளர்கள் தங்களது ஜனநாயக கடமையை நிறைவேற்றினர்.
இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டில் காலை 7 மணி முதல் 11 மணி நேரம் தொடர்ந்து விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வந்த தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நிறைவுபெற்றுள்ளது.
மாலை 6 மணிக்கு முன்னதாக வாக்குச்சாவடிக்கு வந்தவர்களுக்கு டோக்கன் வழங்கி வாக்களிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த பூத்களில் கட்சிகளின் முகவர்கள் முன்னிலையில் EVM எந்திரங்கள் சீல் வைக்கப்பட்டன.
அந்தந்த தொகுதிகளுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களுக்கு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன், இந்த வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் கொண்டு செல்லப்படுகிறது.