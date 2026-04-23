தமிழக சட்டசபை தேர்தல்: 6 மணி நிலவரப்படி மாவட்டம் வாரியாக பதிவான வாக்குகள் விவரம்...

தமிழகத்தில் காலை முதல் விறுவிறுப்பாக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது.
சென்னை - 83.15% வாக்குகள் பதிவு.

கோவை - 84.40% வாக்குகள் பதிவு.

மதுரை - 80.20% வாக்குகள் பதிவு.

திருச்சி - 85.04% வாக்குகள் பதிவு.

அரியலூர் - 85.33% வாக்குகள் பதிவு.

செங்கல்பட்டு - 84.26% வாக்குகள் பதிவு.

கடலூர் - 84.57% வாக்குகள் பதிவு.

தருமபுரி - 89.87% வாக்குகள் பதிவு.

திண்டுக்கல் -88.29% வாக்குகள் பதிவு.

ஈரோடு - 89.77% வாக்குகள் பதிவு.

கள்ளக்குறிச்சி- 86.89% வாக்குகள் பதிவு.

காஞ்சிபுரம் - 86.81% வாக்குகள் பதிவு.

கன்னியாகுமரி - 75.46% வாக்குகள் பதிவு.

கரூர் - 91.92% வாக்குகள் பதிவு.

கிருஷ்ணகிரி - 84.65% வாக்குகள் பதிவு.

மயிலாடுதுறை - 81.01% வாக்குகள் பதிவு.

நாகை - 85.35% வாக்குகள் பதிவு.

நாமக்கல் - 89.46% வாக்குகள் பதிவு.

பெரம்பலூர் - 85.17% வாக்குகள் பதிவு.

புதுக்கோட்டை - 83.37% வாக்குகள் பதிவு.

ராமநாதபுரம் - 76.18% வாக்குகள் பதிவு.

ராணிப்பேட்டை - 88.58% வாக்குகள் பதிவு.

சேலம் - 90.19% வாக்குகள் பதிவு.

சிவகங்கை - 76.07% வாக்குகள் பதிவு.

தென்காசி- 81.48% வாக்குகள் பதிவு.

தஞ்சை - 80.07% வாக்குகள் பதிவு.

நீலகிரி- 78.43% வாக்குகள் பதிவு.

தேனி - 80.85% வாக்குகள் பதிவு.

திருவள்ளூர் - 82.89% வாக்குகள் பதிவு.

திருவாரூர் - 82.86% வாக்குகள் பதிவு.

தூத்துக்குடி- 79.75% வாக்குகள் பதிவு.

நெல்லை - 77.44% வாக்குகள் பதிவு

திருப்பத்தூர் - 87.67% வாக்குகள் பதிவு.

திருப்பூர் - 88.22% வாக்குகள் பதிவு.

திருவண்ணாமலை - 86.06% வாக்குகள் பதிவு.

வேலூர் - 87.74% வாக்குகள் பதிவு.

விழுப்புரம் - 87.67% வாக்குகள் பதிவு.

விருதுநகர் - 84.15% வாக்குகள் பதிவு.

