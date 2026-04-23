தமிழக சட்டசபை தேர்தல்: மதியம் 5 மணி நிலவரப்படி மாவட்டம் வாரியாக பதிவான வாக்குகள் விவரம்...

சென்னை - 81.34% வாக்குகள் பதிவு.
கோவை - 82.33% வாக்குகள் பதிவு.
மதுரை -77.89% வாக்குகள் பதிவு.
திருச்சி - 82.76% வாக்குகள் பதிவு.
அரியலூர் - 83.09% வாக்குகள் பதிவு.
செங்கல்பட்டு - 82.41% வாக்குகள் பதிவு.
கடலூர் - 81.91% வாக்குகள் பதிவு.
தருமபுரி - 87.28% வாக்குகள் பதிவு.
திண்டுக்கல் -86.35% வாக்குகள் பதிவு.
ஈரோடு - 87.59% வாக்குகள் பதிவு.
கள்ளக்குறிச்சி- 84.22% வாக்குகள் பதிவு.
காஞ்சிபுரம் - 84.92% வாக்குகள் பதிவு.
கன்னியாகுமரி - 73.44% வாக்குகள் பதிவு.
கரூர் - 89.32% வாக்குகள் பதிவு.
கிருஷ்ணகிரி -82.32% வாக்குகள் பதிவு.
மயிலாடுதுறை - 78.41% வாக்குகள் பதிவு.
நாகை - 83.15% வாக்குகள் பதிவு.
நாமக்கல் - 87.63% வாக்குகள் பதிவு.
பெரம்பலூர் - 82.75% வாக்குகள் பதிவு.
புதுக்கோட்டை - 81.55% வாக்குகள் பதிவு.
ராமநாதபுரம் - 74.41% வாக்குகள் பதிவு.
ராணிப்பேட்டை - 86.28% வாக்குகள் பதிவு.
சேலம் - 88.02% வாக்குகள் பதிவு.
சிவகங்கை - 74.44% வாக்குகள் பதிவு.
தென்காசி- 79.25% வாக்குகள் பதிவு.
தஞ்சை - 78.07% வாக்குகள் பதிவு.
நீலகிரி- 75.90% வாக்குகள் பதிவு.
தேனி - 78.70% வாக்குகள் பதிவு.
திருவள்ளூர் - 80.70% வாக்குகள் பதிவு.
திருவாரூர் - 80.65% வாக்குகள் பதிவு.
தூத்துக்குடி- 77.56% வாக்குகள் பதிவு.
நெல்லை - 75.10% வாக்குகள் பதிவு
திருப்பத்தூர் - 85.28% வாக்குகள் பதிவு.
திருப்பூர் - 86.33% வாக்குகள் பதிவு.
திருவண்ணாமலை - 85.59% வாக்குகள் பதிவு.
வேலூர் - 85.06% வாக்குகள் பதிவு.
விழுப்புரம் - 85.45% வாக்குகள் பதிவு.
விருதுநகர் - 82.16% வாக்குகள் பதிவு.