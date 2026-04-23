TN Assembly Election: மதியம் 3 மணி நிலவரம்..! மாவட்டம் வாரியாக பதிவான வாக்குகள் விவரம்...

தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் ஒரேகட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது.
சென்னை - 68.13% வாக்குகள் பதிவு.

கோவை - 71.16% வாக்குகள் பதிவு.

மதுரை -67.15% வாக்குகள் பதிவு.

திருச்சி - 71.03% வாக்குகள் பதிவு.

அரியலூர் - 68.97% வாக்குகள் பதிவு.

செங்கல்பட்டு - 69.46% வாக்குகள் பதிவு.

கடலூர் - 68.53% வாக்குகள் பதிவு.

தருமபுரி - 74.68% வாக்குகள் பதிவு.

திண்டுக்கல் -74.35% வாக்குகள் பதிவு.

ஈரோடு - 75.61% வாக்குகள் பதிவு.

கள்ளக்குறிச்சி- 72.16% வாக்குகள் பதிவு.

காஞ்சிபுரம் - 72.51% வாக்குகள் பதிவு.

கன்னியாகுமரி - 61.84% வாக்குகள் பதிவு.

கரூர் - 60.77% வாக்குகள் பதிவு.

கிருஷ்ணகிரி -70.07% வாக்குகள் பதிவு.

மயிலாடுதுறை - 65.80% வாக்குகள் பதிவு.

நாகை - 69.96% வாக்குகள் பதிவு.

நாமக்கல் - 76.43% வாக்குகள் பதிவு.

பெரம்பலூர் - 70.54% வாக்குகள் பதிவு.

புதுக்கோட்டை - 69.85% வாக்குகள் பதிவு.

ராமநாதபுரம்- 63.14% வாக்குகள் பதிவு.

ராணிப்பேட்டை -72.46% வாக்குகள் பதிவு.

சேலம் - 75.80% வாக்குகள் பதிவு.

சிவகங்கை - 64.74% வாக்குகள் பதிவு.

தென்காசி- 67.54% வாக்குகள் பதிவு.

தஞ்சை - 66.65% வாக்குகள் பதிவு.

நீலகிரி- 63.67% வாக்குகள் பதிவு.

தேனி - 67.68% வாக்குகள் பதிவு.

திருவள்ளூர் - 68.07% வாக்குகள் பதிவு.

திருவாரூர் - 68.43% வாக்குகள் பதிவு.

தூத்துக்குடி- 65.18% வாக்குகள் பதிவு.

நெல்லை - 63.84% வாக்குகள் பதிவு

திருப்பத்தூர் - 71.46% வாக்குகள் பதிவு.

திருப்பூர் - 75.38% வாக்குகள் பதிவு.

திருவண்ணாமலை - 72.19% வாக்குகள் பதிவு.

வேலூர் - 71.23% வாக்குகள் பதிவு.

விழுப்புரம் - 71.65% வாக்குகள் பதிவு.

விருதுநகர் - 70.24% வாக்குகள் பதிவு.

Related Stories

No stories found.
