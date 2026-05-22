தெற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:-
கோடை விடுமுறையை முன்னிட்டு, தாம்பரம்-சந்திரகாச்சி இடையே சிறப்பு ரெயில் இயக்கப்பட உள்ளது. அதன்படி, தாம்பரத்தில் இருந்து வருகிற 26, ஜூன் 2 ஆகிய தேதிகளில் காலை 10.15 மணிக்கு புறப்பட்டு சந்திரகாச்சி வரும் சிறப்பு ரெயில் (வண்டி எண்.06075), மறுநாள் மாலை 6.30 மணிக்கு சந்திரகாச்சி சென்றடையும்.
மறுமார்க்கமாக, சந்திரகாச்சியில் இருந்து வருகிற 27, ஜூன் 3 ஆகிய தேதிகளில் இரவு 9.30 மணிக்கு புறப்பட்டு தாம்பரம் வரும் சிறப்பு ரெயில் (06076), புறப்பட்டதில் இருந்து 3-வது நாள் காலை 10.30 மணிக்கு தாம்பரம் வந்தடையும்.
இந்த ரெயில்களுக்கான முன்பதிவு இன்று காலை 8 மணிக்கு தொடங்கியது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டு உள்ளது.