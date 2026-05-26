தமிழக செய்திகள்

“வெயில் தாக்கம் குறையும்வரை பள்ளி திறப்பை தள்ளி வைக்க வேண்டும்” - அன்பில் மகேஸ் வலியுறுத்தல்!

வெயிலின் தாக்கம் தொடங்கும் வரையில் பள்ளிகளை திறக்கக்கூடாது.
“வெயில் தாக்கம் குறையும்வரை பள்ளி திறப்பை தள்ளி வைக்க வேண்டும்” - அன்பில் மகேஸ் வலியுறுத்தல்!
Published on

மாணவர்களின் உடல் நலனைப் பாதுகாக்கும் வகையில், பள்ளிகள் திறப்பு தேதியை தள்ளிவைக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு முன்னாள் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ளப் பதிவில்,

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான திராவிட மாடல் ஆட்சியின் போது, கோடை வெயிலைக் கருத்தில்கொண்டும் பெற்றோர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்களின் கோரிக்கையை ஏற்றும் பள்ளிகள் திறப்பு தள்ளி வைக்கப்பட்டது.

இம்முறையை தற்போதைய அரசும் தொடர வேண்டும். வெயிலின் தாக்கம் குறையும் வரையில், வகுப்புகளைத் தொடங்கக் கூடாது என வலியுறுத்துகிறோம். மாணவர்களின் நலன் மிக முக்கியம்” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசு
anbil mahesh poyyamozhi
Government of Tamil Nadu
heat impact
அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி
வெப்ப தாக்கம்
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com