தமிழக செய்திகள்

சத்துவாச்சாரி, சைதாப்பேட்டை பகுதிகளில் நாளை மின்நிறுத்தம்

காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படும்.
power cut
மின்நிறுத்தம்
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வேலூர் மின்பகிர்மான வட்டத்தை சேர்ந்த சத்துவாச்சாரி துணை மின்நிலையத்தில் அத்தியாவசிய மின்பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளது.

மின்தடை

இதனால் நாளை (வெள்ளிக்கிழமை) காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் பராமரிப்பு பணிகள் தொடங்கும். எனவே இங்கிருந்து மின்வினியோகம் பெறும் சத்துவாச்சாரி பகுதி-1 முதல் 5 வரை, அன்புநகர், ஸ்ரீராம்நகர், வள்ளலார், டபுள் ரோடு, ரங்காபுரம், அலமேலுரங்காபுரம், சைதாப்பேட்டை, சி.எம்.சி. காலனி, எல்.ஐ.சி. காலனி, காகிதப்பட்டறை, இ.பி. நகர் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மின்நிறுத்தம் செய்யப்படுகிறது. இந்த தகவலை வேலூர் கோட்ட மின்வாரிய செயற்பொறியாளர் எஸ்.ஆரோக்கிய அற்புதராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

நாளை மின்நிறுத்தம்
மின்தடை
மின்நிறுத்தம்
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Maalai Malar
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