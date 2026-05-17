ரஜினிகாந்திற்கும், எனக்குமானது போட்டி தானே தவிர பொறாமை அல்ல- கமல்ஹாசன்

ரஜினி கூறிய கருத்து குறித்து செய்தியாளர்கள் கமல்ஹாசனிடம் கேட்ட கேள்விக்கு," கமல்ஹாசன் முதல்வராக இருந்தால் என சிரித்த முகத்துடன் தான் சொன்னார்" என்றார்.
மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த கமல்ஹாசன் மேலும் கூறியதாவது:-
சேயோன் படத்தின் தொடக்க விழாவுக்காக மதுரை வந்துள்ளேன்
மதுரைக்கு எப்போது வந்தாலும் அன்பு சூழ்வது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.
மக்கள்தான் விஜய்க்கு வாக்களித்தார்கள். அவர்கள்தான் ஆட்சியை கண்காணிக்க வேண்டும். நாங்களும் கண்காணிப்போம்.
முதலமைச்சர் விஜயின் ஆட்சிக்கு இன்னும் 6 மாத காலம் அவகாசம் கொடுக்க வேண்டும்.
புதியவர்களை குறைத்தும் மதிப்பிடக்கூடாது, அதிமுகவும் எதிர்பார்க்கக்கூடாது.
ரஜினிகாந்திற்கும், எனக்குமானது போட்டி தானே தவிர பொறாமை அல்ல.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.