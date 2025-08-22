Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசல்- பயணிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று தாமதமாக புறப்பட்ட விமானங்கள்
      X
      சென்னை

      சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசல்- பயணிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று தாமதமாக புறப்பட்ட விமானங்கள்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்22 Aug 2025 3:48 PM IST
      • விமானத்தில் பயணிப்பதற்காக புறப்பட்ட ஏராளமான பயணிகள் போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கினர்.
      • விமான நிலையம் செல்வோர் உடனடியாக தாங்கள் புக் செய்த விமான நிறுவனங்களுக்கு தகவல் கூறியுள்ளனர்.

      சென்னை பல்லாவரம் அருகே இன்று காலை ஏற்பட்ட கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் காரணமாக ஏராளமான வாகனங்கள் சாலையில் வரிசை கட்டி நின்றன.

      இதில், விமானத்தில் பயணிப்பதற்காக புறப்பட்ட ஏராளமான பயணிகள் போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கினர்.

      பேருந்து விபத்தால் 3 கி.மீ தூரம் நெரிசல் ஏற்பட, விமான நிலையம் செல்வோர் உடனடியாக தாங்கள் புக் செய்த விமான நிறுவனங்களுக்கு தகவல் கூறியுள்ளனர்.

      இந்நிலையில், பயணிகளின் கோரிக்கையை கருத்தில் கொண்டு, போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கிய பயணிகளின் வசதிக்காக 10க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் தாமதமாக புறப்பட்டன.

      கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் சென்னை போக்குவரத்து விமானங்கள் தாமதம் Chennai traffic flight passengers flights delayed heavy traffic jam 
      Next Story
      ×
        X