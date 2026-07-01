தமிழக செய்திகள்

வணிக சிலிண்டர் விலை ரூ.172.50 குறைந்தது!

இந்த விலை குறைப்பு வணிகர்களுக்கு மன நிம்மதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Commercial LPG cylinder price cut by ₹172.50
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கடந்த சில மாதங்களாகத் தொடர்ந்து உயர்ந்து வந்த வணிகப் பயன்பாட்டிற்கான எரிவாயு சிலிண்டர் விலை இன்று அதிரடியாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் கச்சா எண்ணெய் விலை நிலவரத்தின் அடிப்படையில், எண்ணெய் நிறுவனங்கள் இந்த விலை மாற்றத்தை அறிவித்துள்ளன.

19 கிலோ எடை கொண்ட வணிகப் பயன்பாட்டு சிலிண்டரின் விலை ரூ.172.50 குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விலை குறைப்பின் மூலம், சென்னையில் ரூ.3,283 ஆக இருந்த வணிக சிலிண்டரின் விலை தற்போது ரூ.3,106 ஆகக் குறைந்துள்ளது.

மேற்கு ஆசியாவில் நிலவிய உலகளாவிய எரிசக்தி விநியோகத் தட்டுப்பாடு மற்றும் போர் பதற்றங்கள் காரணமாக, கடந்த ஜனவரி முதல் ஜூன் வரையிலான 6 மாதங்களில் வணிக சிலிண்டரின் விலை கிட்டத்தட்ட இருமடங்காக உயர்ந்து ரூ.3,283-ஐ எட்டியிருந்தது. தற்போதைய பதற்ற தணிவுக்குப் பிறகு, இந்த ஆண்டின் முதல் முக்கிய விலை குறைப்பாக இது பார்க்கப்படுகிறது.

வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்:

பொதுமக்கள் பயன்படுத்தும் 14.2 கிலோ எடை கொண்ட வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலையில் எந்த மாற்றமும் இன்றி, அது ரூ.957.50 என்ற பழைய விலையிலேயே நீடிக்கிறது.

இந்த விலை குறைப்பு உணவகங்கள், தேநீர் கடைகள் மற்றும் சிறு வணிகர்களுக்குப் பெரும் நிம்மதியை அளித்துள்ளது. எனினும், இதன் காரணமாக ஹோட்டல்களில் உணவுப் பொருட்களின் விலை குறையுமா என்பதைப் பொறுத்திருந்தே பார்க்க வேண்டும்.

வணிக சிலிண்டர்
LPG Cylinder
எல்பிஜி
Price Cut
Commercial LPG cylinder
வணிக சிலிண்டர் விலை குறைப்பு
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