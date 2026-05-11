நீலாங்கரையில் இருந்து சட்டப்பேரவைக்கு புறப்பட்டார் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்

முறைப்படி எம்எல்ஏ-ஆக விஜய் இன்று பொறுப்பேற்கிறார்.
சென்னை நீலாங்கரை இல்லத்தில் இருந்து சட்டப்பேரவைக்கு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் புறப்பட்டார்.

சட்டப்பேரவையில் எம்எல்ஏக்கள் பதவி ஏற்கும் நிகழ்வில் முதலமைச்சர் விஜய் பங்கேற்கிறார்.

முதலமைச்சராக நேற்று பொறுப்பேற்ற நிலையில் முறைப்படி எம்எல்ஏ-ஆக விஜய் இன்று பொறுப்பேற்கிறார்.

முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பின்னர் முதன்முதலாக சட்டப்பேரவைக்குள் விஜய் ஜோசப் செல்கிறார்.

இதேபோல், தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் வென்ற எம்எல்ஏக்கள் சட்டப்பேரவைக்கு வருகை தந்துள்ளனர்.

தேர்தலில் வெற்றிபெற்று சட்டப்பேரவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் இன்று பதவியேற்கின்றனர்.

