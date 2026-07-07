திருச்சி ரெயில்கள் இயக்கத்தில் மாற்றம்

மதுரை கோட்டத்தில் பல இடங்களில் பொறியியல் பராமரிப்பு பணிகள் நடந்து வருவதால் செங்கோட்டை-மயிலாடுதுறை எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (16848) வருகிற 9 முதல் 14-ந் தேதி வரை மதுரை, மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும். கொடைரோடு, திண்டுக்கல், வடமதுரை, வையம்பட்டி, மணப்பாறை வழியாக செல்வது தவிர்க்கப்படும். சிவகங்கை, தேவகோட்டை ரோடு, காரைக்குடி, புதுக்கோட்டை, கீரனூர் ரெயில் நிலையங்களில் கூடுதலாக நின்று செல்லும். இதேபோல் நாகர்கோவில் -மும்பை சி.எஸ்.டி.எம். எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (16352) வருகிற 9 மற்–றும் 12-ந்தேதிகளிலும், கன்னியாகுமரி- ஹவுரா அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (12666) வருகிற 11-ந்தேதி மட்டும் மேற்கண்ட வழித்தடங்களில் இயக்கப்படும்.
குருவாயூர்- சென்னை எழும்பூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (16128) நாளை 8-ந்தேதி முதல் 13-ந்தேதி வரையும், கன்னியாகுமரி- ஐதராபாத் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (17070) வருகிற 10-ந் தேதி மட்டும் மதுரை, மானாமதுரை, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும். கொடைரோடு, திண்டுக்கல் செல்வது தவிர்க்கப்படும். மானாமதுரை, சிவகங்கை, காரைக்குடி, புதுக்கோட்டை ரெயில் நிலையங்களில் கூடுதலாக நின்று செல்லும்.
சேலம் கோட்டத்தில் பல இடங்களில் பொறியியல் பணிகள் நடந்து வருவதால் திருச்சி -ஈரோடு பாசஞ்சர் ரெயில் (56809) ஜூலை 7, 10, 14, 18, 21-ந்தேதிகளில் கரூர் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும். கரூர் முதல் ஈரோடு வரை பகுதியாக ரத்து செய்யப்படும். வண்டி எண் 56106 ஈரோடு- திருச்சி பாசஞ்சர் ரெயில் ஜூலை 7, 14, 21 ஆகிய தேதிகளில் மூர்த்தி பாளையத்துடன் நிறுத்தப்படும். மூர்த்தி பாளையத்தில் இருந்து திருச்சி வரை பகுதியாக ரத்து செய்யப்படும்.
திருச்சி-காரைக்கால் டெமு ரெயில் (76820) வருகிற 8, 9, 10, 11, 13, 14 ஆகிய தேதிகளில் திருவாரூர் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும். திருவாரூர் முதல் காரைக்கால் வரை பகுதியாக ரத்து செய்யப்படும்.
வண்டி எண் 16844 பாலக்காடு- திருச்சி எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் வருகிற 9 மற்றும் 17 ஆகிய தேதிகளில் கரூரில் நிறுத்தப்படும். கரூர் முதல் திருச்சி வரை பகுதியாக ரத்து செய்யப்படும்.
இதேபோல் திருச்சியில் இருந்து காலை 6.05 மணிக்கு புறப்படும் திருச்சி - மயிலாடுதுறை பாசஞ்சர் ரெயில் (வண்டி எண்:56700) நாளை (புதன்கிழமை) முதல் 13-ந் தேதி வரை பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரெயிலானது திருச்சியில் இருந்து ஆடுதுறை வரை மட்டுமே இயங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. இதேபோல் மயிலாடுதுறையில் இருந்து மதியம் 12.30 மணிக்கு புறப்படும் மயிலாடுதுறை - செங்கோட்டை எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வண்டி எண்:16847) வருகிற 8-ந்தேதி முதல் 13-ந் தேதி வரை மயிலாடுதுறை - ஆடுதுறை பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரெயிலானது ஆடுதுறையில் இருந்து மதியம் 12.58 மணிக்கு செங்கோட்டை புறப்பட்டு செல்லும் என அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
இந்த தகவல்களை திருச்சி கோட்ட ரெயில்வே மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி வினோத் தெரிவித்து உள்ளார்.