8-ல் நான்கு நாட்கள் மட்டுமே வேட்புமனு தாக்கல் செய்யமுடியும் - தேர்தல் ஆணையம்

தமிழ்நாட்டிற்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள வேட்புமனு தாக்கலுக்கான 8 நாட்களில் 4 நாட்கள் பொதுவிடுமுறை நாட்கள் ஆகும்.
2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் மார்ச் 30 முதல் ஏப்ரல் 6 வரை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இருப்பினும், இடையில் வரும் அரசு விடுமுறை நாட்களால் வேட்பாளர்கள் மனு தாக்கல் செய்ய 4 நாட்கள் மட்டுமே அவகாசம் உள்ளது என்பதை தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

இதன் விளைவாக, வேட்பாளர்கள் மார்ச் 30, ஏப்ரல் 1, ஏப்ரல் 2 மற்றும் ஏப்ரல் 6 ஆகிய நான்கு குறிப்பிட்ட நாட்களில் மட்டுமே தங்களது வேட்புமனுக்களைத் தாக்கல் செய்ய முடியும். மார்ச் 31, ஏப்ரல் 3, ஏப்ரல் 4 மற்றும் ஏப்ரல் 5 ஆகிய தேதிகள் பொது விடுமுறை நாட்கள் ஆகும்.

வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய ஒதுக்கப்பட்ட எட்டு நாட்களில் நான்கு நாட்கள் விடுமுறை நாட்களாக இருப்பது விவாதத்திற்குரிய விஷயமாகியுள்ளது.

வேட்புமனுத் தாக்கல் காலத்தைத் தொடர்ந்து, 234 தொகுதிகளுக்குமான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெறும். வாக்கு எண்ணிக்கை மற்றும் முடிவுகள் அறிவிப்பு மே 4 அன்று நடைபெறும்.

