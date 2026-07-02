'தி நெக்ஸ்ட் ஜி.டி. நாயுடு சேலஞ்ச்' அரையிறுதிச் சுற்றுக்குள் நுழைந்த 36 திட்டங்கள்

தமிழகம் முழுவதிலுமிருந்து பெறப்பட்ட 779 பதிவுகளில் இருந்து 36 திட்டங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, 'தி நெக்ஸ்ட் ஜி.டி. நாயுடு சேலஞ்ச்' அரையிறுதிச் சுற்றுக்குள் நுழைந்துள்ளது.
ஜி.டி.என் படக்குழுவினர் வர்கீஸ் மூலன், டிரைகலர் பிக்சர்ஸ் மற்றும் டெய்லி தந்தி குழுமம் இணைந்து நடத்தப்படும் 'தி நெக்ஸ்ட் ஜி.டி. நாயுடு சேலஞ்ச்', தமிழகம் முழுவதிலுமுள்ள பொறியியல் மாணவர்களுக்கான ஒரு முக்கிய புத்தாக்கத் தளமாக உருவெடுத்துள்ளது.
அன்றாட வாழ்க்கையை எளிதாக்கும் தீர்வுகளை உருவாக்க இளம் கண்டுபிடிப்பாளர்களை ஊக்குவிக்கும் நோக்கத்துடன் தொடங்கப்பட்ட இந்தப் போட்டிக்கு, மாநிலம் முழுவதிலுமுள்ள மாணவர்களிடமிருந்து அமோகமான வரவேற்பு கிடைத்தது.
தமிழகம் முழுவதிலுமுள்ள பொறியியல் கல்லூரி மாணவர்கள் பங்கேற்கக்கூடிய இந்த போட்டியில், நடைமுறைச் சிக்கல்களுக்குத் தீர்வு காண்பதன் மூலம் வாழ்க்கையை எளிதாகவும் திறமையாகவும் மாற்றும் ஆற்றல் கொண்ட புதுமையான யோசனைகளையும், திட்டங்களையும் முன்வைக்குமாறு பங்கேற்பாளர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது.
போட்டியில் பங்கேற்க பதிவு செய்வதற்கான கடைசி தேதி ஜூன் 21 ஆகும். இந்நிகழ்வில், மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த கல்வி நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர்.
பதிவுகள் முடிவடைந்ததைத் தொடர்ந்து, தமிழகம் முழுவதிலுமுள்ள 165 பொறியியல் கல்லூரிகளிலிருந்து 779 திட்டப் பதிவுகள் அமைப்பாளர்களுக்குக் கிடைத்தன. இது மாணவர்களின் புத்தாக்கத்தின் அளவையும், தொழில்நுட்பத்தால் இயக்கப்படும் தீர்வுகளில் வளர்ந்து வரும் ஆர்வத்தையும் பிரதிபலிக்கிறது.
நியாயமான மற்றும் முழுமையான மதிப்பீட்டு செயல்முறையை உறுதி செய்வதற்காக, திட்டங்களை மதிப்பாய்வு செய்து குறுகிய பட்டியலிட, 10 பேர் கொண்ட ஒரு பிரத்யேக பரிசீலனைக் குழு அமைக்கப்பட்டது. விரிவான மதிப்பீட்டிற்குப் பிறகு, நடுவர் குழு அரையிறுதிச் சுற்றுக்காக 36 சிறந்த திட்டங்களைத் தேர்ந்தெடுத்தது.
ஏற்பாட்டாளர்களின் கூற்றுப்படி, மாணவர்கள் சமர்ப்பித்த யோசனைகளின் தரம், தனித்துவம் மற்றும் நடைமுறைப் பொருத்தம் ஆகியவற்றால் நடுவர் குழு உறுப்பினர்கள் பெரிதும் ஈர்க்கப்பட்டதால், குறுகிய பட்டியலிடும் செயல்முறை அவர்களுக்கு சவாலானதாகவும் ஊக்கமளிப்பதாகவும் இருந்தது.
குறுகிய பட்டியலில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 36 அணிகளைக் கொண்டு, அரையிறுதிச் சுற்று இன்று, ஜூலை 2 அன்று நடத்தப்படுகிறது. இந்தச் சுற்றிலிருந்து, மாபெரும் இறுதிப் போட்டிக்கு 12 திட்டங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படும். அங்கு, மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய புத்தாக்கங்கள் முதன்மைப் பரிசுகளுக்காகப் போட்டியிடும்.
இந்தப் போட்டியானது, பொறியியல் மாணவர்கள் தங்கள் யோசனைகளை வெளிப்படுத்த ஒரு வலுவான தளத்தை உருவாக்கியது மட்டுமல்லாமல், தமிழ்நாட்டின் கல்வி நிறுவனங்களில் உள்ள மகத்தான புத்தாக்க ஆற்றலையும் எடுத்துக்காட்டியுள்ளது.
மாணவர்கள், தொழில்துறைப் பங்குதாரர்கள் மற்றும் மதிப்பீட்டாளர்களை ஒன்றிணைப்பதன் மூலம், 'தி நெக்ஸ்ட் ஜி.டி. நாயுடு சேலஞ்ச்' இளம் மனங்களை வகுப்பறைக்கு அப்பால் சிந்திக்கவும், சமூகத்தில் அர்த்தமுள்ள தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய தீர்வுகளை வழங்கவும் ஊக்குவிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
அரையிறுதிச் சுற்றுக்கான நடுவர் குழு உறுப்பினர்கள்:
*திரு. ராம்ராஜ்.என் - பொது மேலாளர், ஸ்டெம் ஆய்வகம்
*திரு. நாராயணன் - விஐடி பேராசிரியர்