2026 சட்டமன்ற தேர்தல்: அமைச்சர்கள் பழனிவேல் தியாகராஜன், கீதாஜீவன், சபாநாயகர் அப்பாவு தோல்வி!

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026-க்கான வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்ற இந்தத் தேர்தலில் இதுவரை இல்லாத அளவாக 85.1% வாக்குகள் பதிவாகி இருந்தன.
இந்நிலையில் இன்று வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு, முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன. 3.36 நிலவரப்படி 103 தொகுதிகளில் தவெகவும், 60 தொகுதிகளில் திமுகவும், 50 தொகுதிகளில் அதிமுகவும் முன்னிலையில் உள்ளன.
இத்தேர்தலில் நட்சத்திர வேட்பாளர்களான அமைச்சர் கீதாஜீவன் மற்றும் சபாநாயகர் அப்பாவு, அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் ஆகியோர் தோல்வியை சந்தித்துள்ளனர்.
தூத்துக்குடி தொகுதியில் போட்டியிட்ட அமைச்சர் கீதாஜீவன் தவெக வேட்பாளர் ஸ்ரீநாத் இடம் தோல்வியை தழுவியுள்ளார்.
திமுக சார்பில் ராதாபுரம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட சபாநாயகர் அப்பாவும் தவெக வேட்பாளர் சதீஷ் கிறிஸ்டோபரிடம் தோல்வியை தழுவியுள்ளார்.
அதுபோல திமுக சார்பில் மதுரை மத்திய தொகுதியில் போட்டியிட்ட அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜனும் தவெக வேட்பாளர் முஸ்தபாவிடம் தோல்வியை தழுவியுள்ளார். இத்தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணி சார்பில் நடிகர் சுந்தர் சி களமிறங்கியதும் குறிப்பிடத்தக்கது.