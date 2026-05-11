N Rangasamy | புதுச்சேரி முதலமைச்சராக 13-ஆம் தேதி பதவியேற்கும் என் ரங்கசாமி

அனைத்து இந்தியா என்.ஆர். காங்கிரஸ் (ஏ.ஐ.என்.ஆர்.சி.) தலைவர் என். ரங்கசாமி வருகிற மே 13-ஆம் தேதி புதுச்சேரியின் முதலமைச்சராக பதவியேற்பார் என அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
புதன்கிழமை காலை 9.47 மணிக்கு லோக் நிவாசில் நடைபெறவுள்ள பதவியேற்பு விழாவில், துணைநிலை ஆளுநர் கே. கைலாசநாதன் ரங்கசாமிக்கு பதவி மற்றும் ரகசியக் காப்புப் பிரமாணம் செய்து வைப்பார். புதுச்சேரியின் முதலமைச்சராக ரங்கசாமிக்கு இது ஐந்தாவது பதவிக்காலமாக இருக்கும்.
ஏப்ரல் 9-ஆம் தேதியன்று நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில், ஏ.ஐ.என்.ஆர்.சி. போட்டியிட்ட 16 தொகுதிகளில் 12-ல் வெற்றி பெற்றது. அதேவேளையில், அதன் கூட்டணி கட்சியான பா.ஜ.க., போட்டியிட்ட 10 இடங்களில்4 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது.
அ.தி.மு.க. மற்றும் லட்சுமிகு ஜனநாயக கட்சி தலா ஒரு இடத்தை கைப்பற்றியதன் மூலம், 30 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட அவையில் தேசிய ஜனநாயகக்கூட்டணியின் மொத்த பலம் 18 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
புதுச்சேரியில் மீண்டும் கூட்டணி அரசு அமையவிருந்தாலும், புதன்கிழமை அன்று முதலமைச்சருடன் பா.ஜ.க. உறுப்பினர்களும் பதவியேற்பார்களா என்பது கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது.