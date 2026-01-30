என் மலர்
புதுச்சேரி தாவரவியல் பூங்காவில் மலர் கண்காட்சி 3 நாட்கள் நடக்கிறது
- பொதுமக்கள் மலர் செடிகளை விலைக்கு வாங்கிச்செல்லவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
- மலர் கண்காட்சியையொட்டி புதுச்சேரியில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
புதுச்சேரி:
புதுச்சேரி அரசின் வேளாண்துறை சார்பில் வேளாண் விழா 2026, 36-வது மலர், காய், கனி கண்காட்சி இன்று மாலை 5 மணிக்கு தாவரவியல் பூங்காவில் தொடங்குகிறது.
கவர்னர் கைலாஷ்நாதன், முதல்-அமைச்சர் ரங்கசாமி ஆகியோர் மலர் கண்காட்சியை தொடங்கி வைக்கின்றனர். விழாவில் சபாநாயகர் ஏம்பலம் செல்வம், வேளாண்துறை அமைச்சர் தேனீ.ஜெயக்குமார், மற்றும் எம்.பி.க்கள், எம்.எல்.ஏ. க்கள், அரசு அதிகாரிகள் பலர் கலந்து கொள்கின்றனர்.
இன்று தொடங்கி 3 நாட்கள் மலர் கண்காட்சி நடக்கிறது. கண்காட்சியில் சுற்றுலா பயணிகள், புதுச்சேரி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பொதுமக்கள் கண்டு களிக்கும் வகையில் ஏராளமான மலர் செடிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளனர். அதுபோல் விதவிதமான காய், கனி வகைகளும் கண்காட்சியில் இடம்பெறுகின்றன.
நாளை மறுநாள் மாலை 6 மணிக்கு நிறைவு விழா நடக்கிறது. நிறைவு விழாவில் பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கும், மலர் ராஜா, மலர் ராணி ஆகியோருக்கு பட்டங்களை முதல்-அமைச்சர் ரங்கசாமி வழங்குகிறார்.
இதுகுறித்து போக்குவரத்து போலீஸ் சூப்பிரண்டு சரண்யாசிங் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:-
மலர் கண்காட்சியை முன்னிட்டு தற்காலிக வாகன நிறுத்தமிடங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இருசக்கர வாகனங்கள் பழைய பஸ் நிலையம், நகராட்சி வளாகத்திலும், டிரைவர்கள் மூலம் இயக்கப்படும் 4 சக்கர வாகனங்கள் பழைய துறைமுக பகுதியிலும், சுய டிரைவர் 4 சக்கர வாகனங்கள் அண்ணா திடலிலும் நிறுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறியுள்ளார்.