WB Polls | உயிரிழப்புகள் இல்லை... 2 தசாப்தஙகளில் முதல் முறை! மேற்கு வங்கத்தில் அரங்கேறிய மாற்றம்

பல தசாப்தங்களாக, மேற்கு வங்க தேர்தல்கள் அரசியல் வன்முறை என்ற ஒரு கொடூரமான அம்சம் கொண்டிருந்தன; இந்த வன்முறை பெரும்பாலும் உயிரிழப்புகளுக்கும் கடுமையான காயங்களுக்கும் வழிவகுத்தது.
1960-களின் பிற்பகுதியின் கொந்தளிப்பான ஆண்டுகளில் இருந்து, தற்போதைய பல கட்சிகளுக்கிடையேயான கடுமையான போட்டி வரை, நிலப்பரப்பின் மீதான கட்டுப்பாடும் போட்டியாளர்களை ஒதுக்கி வைப்பதும் மாநிலத்தின் தேர்தல் கலாச்சாரத்தை வடிவமைத்துள்ளன.
ஆனால், 2026 சட்டமன்ற தேர்தல்கள் முன் எப்போதும் இல்லாத ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளன: கொலைகள் எதுவும் பதிவாகவில்லை, கடுமையான காயங்களும் ஏற்படவில்லை. இது, அந்த வன்முறை நிறைந்த கடந்த காலத்தில் இருந்து ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை குறிக்கிறது.
மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் தேர்தல் வன்முறையை வரையறுத்த புள்ளிவிவரங்கள். கடந்த இருபது ஆண்டுகளில், ஒவ்வொரு முக்கியத் தேர்தல் காலத்திலும் உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன.
2006 சட்டமன்றத் தேர்தல்: 5 மரணங்கள்
2008 பஞ்சாயத்து தேர்தல்: 45
2009 மக்களவை தேர்தல்: 15
2011 சட்டமன்ற தேர்தல்: 17
2013 பஞ்சாயத்து தேர்தல்: 20
2014 மக்களவை தேர்தல்: 7
2016 சட்டமன்ற தேர்தல்: 8
2018 பஞ்சாயத்து தேர்தல்: 75 (மிகவும் கொடிய தேர்தல்களில் ஒன்று)
2019 மக்களவை தேர்தல்: 12
2021 சட்டமன்ற தேர்தல்: 17
2023 பஞ்சாயத்து தேர்தல்: 57
2024 மக்களவை தேர்தல்: 6