இந்தியா

பிரியாணினா அது ஐதராபாத் பிரியாணி தான் - அதில் அப்படி என்ன ஸ்பெஷல்?

ஐதராபாத்தில், உலகப் புகழ்பெற்ற ஒரு தனித்துவமான பிரியாணி பாணியை உருவாக்குவதில் நிஜாம்கள் முக்கியப் பங்கு வகித்தனர்.
Published on

இந்தியாவின் மிகவும் பிரபலமான மற்றும் சுவையான உணவுகளில் பிரியாணி ஒன்றாகும். அதன் நறுமணம், நீண்ட அரிசி மற்றும் மசாலா பொருட்களின் கலவைக்கு பெயர் பெற்ற பிரியாணி, நாடு முழுவதும் விரும்பப்படுகிறது.

வெவ்வேறு பகுதிகளில் பிரியாணியை தங்களது சொந்த பாணியில் உருவாக்குகின்றனர். ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட நகரம் அதனை ஒரு அடையாளமாக மாற்றுவதில் குறிப்பாக புகழ் பெற்றுள்ளது.

ஐதராபாத் இந்தியாவின் பிரியாணி தலைநகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த நகரம், அதன் செறிவான சுவை, நறுமணமிக்க அரிசி மற்றும் கச்சிதமாக சமைக்கப்பட்ட இறைச்சிக்காக அறியப்படும் அசல் ஐதராபாத் பிரியாணிக்குப் பெயர் பெற்றது.

அதன் நீண்ட அரச வரலாறும் தனித்துவமான சமையல் முறையும், இதனை நாட்டிலேயே மிகவும் பிரபலமான பிரியாணி இடமாக மாற்றியுள்ளன.

பிரியாணி பாரசீக சமையல் கலையில் இருந்து தோன்றியதாக நம்பப்படுகிறது. மேலும் இது முகலாயர்களால் இந்தியாவிற்குக் கொண்டுவரப்பட்டது. காலப்போக்கில், இது இந்திய மசாலாப் பொருட்கள் மற்றும் சமையல் நுட்பங்களுடன் கலந்து பல்வேறு பிராந்திய வகைகளை உருவாக்கியது. ஐதராபாத்தில், உலகப் புகழ்பெற்ற ஒரு தனித்துவமான பிரியாணி பாணியை உருவாக்குவதில் நிஜாம்கள் முக்கியப் பங்கு வகித்தனர்.

ஐதராபாத் பிரியாணி அதன் 'தம்' சமையல் முறையால் தனித்துவமானது. இதில், அரிசியும் மசாலா தடவிய இறைச்சியும் ஒரு மூடிய பாத்திரத்தில் ஒன்றாகச் சமைக்கப்படுகின்றன. இந்த செயல்முறை, சுவைகள் கச்சிதமாக கலக்க உதவுவதோடு, அந்த உணவிற்கு அதன் தனித்துவமான நறுமணத்தையும் சுவையையும் அளிக்கிறது. குங்குமப்பூ, வதக்கிய வெங்காயம் மற்றும் மசாலாப் பொருட்களின் பயன்பாடு, இதை செழுமையாகவும் சுவைமிக்கதாகவும் ஆக்குகிறது.

இந்தியா மற்றும் தெற்காசியா முழுவதும் பிரியாணியில் பல வகைகள் உள்ளன. ஒவ்வொன்றும் அதற்கே உரிய சுவை, செய்முறை மற்றும் வரலாற்றை கொண்டுள்ளது. ஐதராபாத் பிரியாணி முதல் மலபார் பிரியாணி வரை, ஒவ்வொரு பாணியும் தனித்துவமானது. இது பிரியாணியை உலகின் மிகவும் பன்முகத்தன்மை வாய்ந்த அரிசி உணவுகளில் ஒன்றாக ஆக்குகிறது.

செறிவான மசாலாப் பொருட்கள், குங்குமப்பூ, வதக்கிய வெங்காயம் மற்றும் தம் போடும் முறைக்காக புகழ்பெற்ற ஐதராபாத் சிக்கன் பிரியாணி மற்றும் ஐதராபாத் மட்டன் பிரியாணி ஆகியவை இணையத்தில் அதிகம் தேடப்படும் பிரியாணி வகைகளில் அடங்கும்.

ஐதராபாத் பிரியாணி இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமான பிரியாணியாக கருதப்படுகிறது. இது உணவகங்கள், தெருவோரக் கடைகள் மற்றும் சர்வதேச அளவிலும் பரிமாறப்படுவதால், மிகவும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்திய உணவுகளில் ஒன்றாகத் திகழ்கிறது.

Biryani
பிரியாணி
Hyderabadi biryani
ஐதராபாத் பிரியாணி

Related Stories

No stories found.
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com