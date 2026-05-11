வீட்டிலிருந்து வேலை செய்யுங்கள்.. பிரதமரின் தற்சார்பு முயற்சி..

தெலங்கானாவில் நடந்த பேரணியில் பேசிய பிரதமர், மெட்ரோ ரெயில்களைப் பயன்படுத்தவும், கார் பகிர்வைக் கடைப்பிடிக்கவும், பெட்ரோலியப் பொருட்கள் மற்றும் அந்நியச் செலாவணி மீதான சார்பைக் குறைக்கவும் மக்களை வலியுறுத்தினார்.
2026 ஆம் ஆண்டு மே 10 ஆம் தேதி, பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ஹைதராபாத்தில் சுமார் ₹9,400 கோடி மதிப்பிலான பல்வேறு உள்கட்டமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டுத் திட்டங்களைத் தொடங்கி வைப்பதற்கும், அவற்றுக்கு அடிக்கல் நாட்டுவதற்கும் தெலங்கானாவிற்கு வருகை தந்தார்.

உற்பத்தி மற்றும் இணைப்பை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்ட முக்கிய திட்டங்களில் வாரங்கலில் உள்ள பிரதமர் மித்ரா பூங்கா, ஜஹீராபாத் தொழிற்பேட்டை மற்றும் பல்வேறு ரெயில்/சாலை மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் அடங்கும்.

ஹைதராபாத்தில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்றிய பிரதமர், முடிந்தவரை பொதுப் போக்குவரத்தைப் பயன்படுத்தவும், மின்சார வாகனங்களின் (EVs) பயன்பாட்டை அதிகரிக்கவும், வீட்டிலிருந்து பணிபுரியும் ஏற்பாடுகள் மற்றும் காணொளிக் கூட்டங்கள் போன்ற கோவிட் கால நடவடிக்கைகளை மீண்டும் செயல்படுத்தவும், ஓராண்டுக்கு அத்தியாவசியமற்ற வெளிநாட்டுப் பயணங்களையும் தங்கம் வாங்குவதையும் தவிர்க்கவும், உள்ளூர் பொருட்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கவும் உள்ளிட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகளைக் கடைப்பிடிக்குமாறு குடிமக்களைக் கேட்டுக்கொண்டார்.

உலகளாவிய இடையூறுகளையும் சவால்களையும் எதிர்கொள்ள நாட்டிற்கு உதவ மக்களின் கூட்டுப் பங்களிப்புக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஞாயிற்றுக்கிழமை வேண்டுகோள் விடுத்தார். மேலும், பெட்ரோலியப் பொருட்களின் நுகர்வைக் குறைக்கவும், அந்நிய செலாவணிக் கையிருப்பைப் பாதுகாக்கவும் அவர் வலியுறுத்தினார்.

மெட்ரோ ரயில்கள் இருக்கும் இடங்களில் அவற்றைப் பயன்படுத்துங்கள். இடங்களுக்குச் செல்ல கார் பூலிங்கைப் பயன்படுத்துங்கள், மேலும் சரக்குகளைக் கொண்டு செல்ல வேண்டியிருந்தால் ரயில்வேயைப் பயன்படுத்துங்கள். இவை அனைத்தும் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் மீதான சார்பைக் குறைக்கும், அதன் மூலம் அந்நியச் செலாவணி மீதான சார்பையும் குறைக்கும்,” என்று அவர் கூறினார்.

