கிராமப்புற மாற்றத்தை முன்னெடுத்து செல்வதில் பஞ்சாயத்துகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன- துணை ஜனாதிபதி பெருமிதம்

பஞ்சாயத்து ராஜ், அடிமட்ட ஜனநாயகம் மற்றும் பங்கேற்பு நிர்வாகத்தின் சாராம்சத்தை உள்ளடக்கியுள்ளது.
கிராமப்புற மாற்றத்தை முன்னெடுத்து செல்வதில் பஞ்சாயத்துகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன- துணை ஜனாதிபதி பெருமிதம்
தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினத்தை முன்னிட்டு துணை ஜனாதிபதி சி.பி.ராதா கிருஷ்ணன் எக்ஸ் தளத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-

தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினத்தை முன்னிட்டு, அனைத்து குடிமக்களுக்கும், குறிப்பாக நாடு முழுவதும் உள்ள நமது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனங்களின் நிர்வாகிகளுக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

பஞ்சாயத்து ராஜ், அடிமட்ட ஜனநாயகம் மற்றும் பங்கேற்பு நிர்வாகத்தின் சாராம்சத்தை உள்ளடக்கியுள்ளது. அது உள்ளூர் சமூகங்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது, அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சியை வலுப்படுத்துகிறது, மேலும் கிராம அளவில் முடிவெடுக்கும்போது மக்களின் குரல்கள் கேட்கப்படுவதை உறுதி செய்கிறது.

கிராமப்புற மாற்றத்தை முன்னெடுத்துச் செல்வதில் நமது பஞ்சாயத்துகள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. மேலும், தன்னிறைவு மற்றும் மீள்திறன் கொண்ட விக்சித் பாரதத்தை உருவாக்குவதில் அதன் பங்களிப்பு இன்றியமையாதது.

நமது ஜனநாயக நிறுவனங்களை வலுப்படுத்துவதற்கும், அனைவருக்கும் நிலையான வளர்ச்சியை அடைவதற்கும் புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்ள இந்த நாள் ஊக்கமளிக்கட்டும்.

இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.

துணை ஜனாதிபதி
சிபி ராதாகிருஷ்ணன்

Related Stories

No stories found.
