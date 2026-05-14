VD Satheesan | கேரள முதலமைச்சராக மே 18-ஆம் தேதி பதவியேற்கிறார் விடி சதீசன்

கேரள முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்கவுள்ள வி.டி. சதீசன் மற்றும் பிற அமைச்சர்கள் வருகிற மே 18-ஆம் தேதியன்று நடைபெறும் விழாவில் பதவியேற்ககிறார்.
நேற்று (வியாழக்கிழமை) முன்னாள் முதலமைச்சர் மறைந்த உம்மன் சாண்டியின் இல்லத்தை பார்வையிட்ட பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வி.டி. சதீசன், இந்த விழாவிற்கு மற்ற மாநில தலைவர்களையும் தேசிய தலைமை அழைக்கும் என்று கூறினார்.
"ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி மற்றும் மல்லிகார்ஜுன் கார்கே ஆகியோர் கலந்துகொள்வார்கள். பதவியேற்பு விழா மே 18 ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு நடைபெறும். அனைத்து காங்கிரஸ் தலைவர்களும் கலந்துகொள்வார்கள்," என்று அவர் கூறினார்.
கட்சித் தலைவர்களின் கூற்றுப்படி, திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள மத்திய மைதானத்தில் இந்த விழா நடைபெறும். மற்ற அமைச்சர்கள் குறித்த முடிவு விரைவில் இறுதி செய்யப்படும் என்றும், வெள்ளிக்கிழமை அன்று கலந்துரையாடல்கள் தொடங்கும் என்றும் சதீசன் தெரிவித்தார்.
2006 முதல் 2011 வரை தான் எதிர்க்கட்சித் தலைவராக இருந்தபோது, சட்டமன்ற நடவடிக்கைகளில் தனக்கு அதிக வாய்ப்புகளை வழங்கியது சாண்டிதான் என்று அவர் கூறினார்.
"என் அரசியல் வாழ்வில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய இழப்பு, நான் அமைச்சராகவில்லை என்பதல்ல, மாறாக உம்மன் சாண்டி அரசில் என்னால் ஓர் அமைச்சராக ஆக முடியவில்லை என்பதுதான்.
அவர் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாடம். அதிகாரத்தில் இருக்கும்போது சலுகைகள் இருந்தாலும், ஏழைகளை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது என்பதற்கு அவரது வாழ்க்கை ஒரு நினைவூட்டலாக இருக்கிறது. அது என் இதயத்தில் என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும்," என்று அவர் கூறினார்.
முன்னாள் முதலமைச்சர் பினராயி விஜயனை சந்திப்புக்கு நேரம் கேட்டு சந்திக்கப் போவதாகவும் சதீசன் தெரிவித்தார். கேரளாவில் சமீபத்தில் நடைபெற்ற தேர்தலில், காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி 140 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் 102 இடங்களை கைப்பற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது.