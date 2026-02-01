என் மலர்
Union Budget 2026: ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் பெண்கள் விடுதி- பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு
புதுடெல்லி:
2026-27-ம் ஆண்டிற்கான மத்திய பட்ஜெட் இன்று பாராளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. பட்ஜெட்டை மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்தார். பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்றுள்ள அம்சங்கள் பின்வருமாறு:-
* பெண் கல்வியை ஊக்குவிக்க நாடு முழுவதும் மாவட்டந்தோறும் பெண்கள் விடுதிகள் அமைக்கப்படும்.
* இந்தியாவில் பெண் தொழில்முனைவோர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் புதிய திட்டம் ஒன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு ஷி என்று பெயரிடப்பட்டிருக்கிறது.
* 5 பல்கலைக்கழக நகரங்கள் அமைக்கப்படும்.
* கால்நடை கல்வி நிறுவனங்களுக்கு முதலீட்டு மானியம் வழங்கப்படும்.
* 15 ஆயிரம் இடைநிலை பள்ளிகளில் கற்பனை திறன் சார்ந்த பாடத்திட்டங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படும்.
* இந்தியாவில் டிசைனர்களுக்கான பற்றாக்குறை நிலவுவதால் அதை சரி செய்ய புதிய வடிவமைப்பு துறைக்கான மையம் அமைக்கப்படும்.
* 3 தேசிய ஆயுர்வேதா மருத்துவமனைகள் புதிதாக அமைக்கப்படும்.
* ஆயுர்வேத மருந்து உற்பத்தி, ஏற்றுமதிக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும்.
* அகழாய்வில் கிடைக்கும் பொருட்கள், பொதுமக்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்படும்.
* ஆதிச்சநல்லூர் உள்ளிட்ட 15 தொல்லியல் சார்ந்த இடங்கள் மேம்படுத்தப்படும்.
* ஆதிச்சநல்லூர் உள்ளிட்ட 15 இடங்களில் தொல்லியல் ஆய்வு நடத்த மத்திய பட்ஜெட்டில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
* பழவேற்காடு ஏரியில் பறவைகளை கண்காணிப்பதற்காக 3 புதிய கண்காணிப்பு கோபுரங்கள்.
* உத்தரகாண்ட், இமாச்சல், ஜம்மு காஷ்மீரில் மலை ரெயில் சேவை மேம்படுத்தப்படும்.
* முக்கிய நகரங்களில் தலா ரூ.5000 கோடி முதலீட்டில் நகர்ப்புற பொருளாதார மண்டலங்கள் அமைக்கப்படும்.