      Union Budget 2026: மருத்துவ படிப்பு கல்வி கடனுக்கான வரி குறைப்பு- மேலும் பல முக்கிய அறிவிப்புகள்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்1 Feb 2026 12:11 PM IST (Updated: 1 Feb 2026 12:17 PM IST)
      • ஏப்ரல் 1 முதல் புதிய வருமான வரிச்சட்டம் அமலுக்கு வரும்.
      • மோட்டார் வாகன விபத்தில் கிடைக்கும் இழப்பீட்டிற்கு வரி கிடையாது.

      புதுடெல்லி:

      பாராளுமன்றத்தில் இன்று தாக்கல் 2026-27-ம் ஆண்டிற்கான பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. பட்ஜெட்டை நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்தார்.

      பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்றுள்ள முக்கிய அம்சங்கள் :-

      * ஏப்ரல் 1 முதல் புதிய வருமான வரிச்சட்டம் அமலுக்கு வரும்.

      * வருமான வரித்தாக்கலுக்கான அவகாச மார்ச் 31 வரை நீட்டிப்பு.

      * உள்நாட்டு உற்பத்திக்கு எதிரான கடன் அளவு 55.6 சதவீதமாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

      * நிதிப்பற்றாக்குறையை 4.5 சதவீதத்திற்கு கீழ் கொண்டு வருவேன்ற என்ற வாக்குறுதி நிறைவேற்றம்.

      * மாநிலங்களுக்கான மானியமாக ரூ.1.4 லட்சம் கோடி கொடுக்கப்படும்.

      * மோட்டார் வாகன விபத்தில் கிடைக்கும் இழப்பீட்டிற்கு வரி கிடையாது.

      * பாரத் விஸ்தார் என்ற பெயரில் விவசாயிகளுக்கு ஏ.ஐ. கருவி வழங்கப்படும்.

      * மருத்துவ படிப்பு கல்வி கடனுக்கான வரி 5 சதவீதத்தில் இருந்து 2 சதவீதம் ஆக குறைப்பு.

      * வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களுக்கான அசையா சொத்துக்களுக்கான வரி குறைக்கப்படும்.

