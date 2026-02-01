என் மலர்
இந்தியா
Union Budget 2026: வருமான வரி செலுத்துவோர் கவனத்துக்கு.. முக்கிய மாற்றங்கள் அறிவிப்பு
- சுதந்திர இந்தியாவின் 88-வது பட்ஜெட் ஆன இது 2026-27 நிதியாண்டிற்கான பட்ஜெட் ஆகும்.
- புதிய வருமான வரி சட்டம் ஏப்ரல் 1 முதல் அமலுக்கு வருகிறது.
2026-27 ஆம் நிதி ஆண்டிற்கான மத்திய பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று மக்களவையில் தாக்கல் செய்தார். சுதந்திர இந்தியாவின் 88-வது பட்ஜெட் ஆன இது 2026-27 நிதியாண்டிற்கான பட்ஜெட் ஆகும்.
பட்ஜெட்டில் வருமான வரி குறித்த முக்கிய மாற்றங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
அதன்படி, திருத்தப்பட்ட புதிய வருமான வரி சட்டம் ஏப்ரல் 1 முதல் அமலுக்கு வருகிறது. திருத்தப்பட்ட வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்ய மார்ச் வரை கால நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
ITR-1 மற்றும் ITR-2 வருமான வரி தாக்கல் செய்பவர்களுக்கு ஜூலை 31-ஆம் தேதியும், தணிக்கை தேவைப்படாத வணிகங்கள் மற்றும் அறக்கட்டளைகளுக்கு ஆகஸ்ட் 31-ஆம் தேதியும் கடைசி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கல்வி மற்றும் மருத்துவ செலவுகளுக்காக வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்படும் பணத்திற்கானTax Collected at Source (TCS), 5% லிருந்து 2%ஆகக் குறைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வருமான வரி தாக்கல் செய்யும்போது பொய் கணக்கு காட்டினாலோ, தவறான தரவுகள் வழங்கினாலோ 100% அபராதம் விதிக்கப்படும் எனவும் வருமான வரி தாக்கல் தொடர்பான சிறிய குற்றங்களுக்கு கிரிமினல் வழக்கு கிடையாது எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தனி நபர் வருமான வரி விகிதத்தில் மாற்றமில்லை எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய வருமான வரி முறையின்படி, ஆண்டு வருமானம் ரூ.4 லட்சம் வரை 0 வரி, 4 லட்சம்-8 லட்சம் வரை 5% வரி, 8 லட்சம் - 12 லட்சம் வரை 10% வரி, 12 லட்சம் - 16 லட்சம் வரை 15% வரி, 16 லட்சம் - 20 லட்சம் வரை 20% வரி , 20 லட்சம் - 24 லட்சம் வரை 25 % வரை, 24 லட்சத்திற்கு மேல் 30% வரி செலுத்த வேண்டும்.
இதுதவிர DATA CENTRE டெவலப்பர் நிறுவனங்களுக்கு 2047ம் ஆண்டு வரை வரி விடுமுறை (Tax holiday) அளிக்கப்படும், வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களுக்கான அசையா சொத்துக்களின் வரி குறைக்கப்பட்டுள்ளது. தனிநபர் பயன்பாட்டுக்கான இறக்குமதி பொருட்கள் மீதான சுங்க வரி குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கான 17 மருந்துகளுக்கு சுங்க வரி முழுமையாக நீக்கம், 7 அரிய நோய்களுக்கான மருந்துகளுக்கு அடிப்படை சுங்க வரி நீக்கம், மோட்டார் வாகன விபத்து இழப்பீடு தீர்ப்பாயம் மூலம் ஒரு நபருக்கு வழங்கப்படும் இழப்பீட்டுத் தொகைக்கான வட்டிக்கு இனி வருமான வரி கிடையாது. மேலும், இதற்காக TDS பிடிக்கப்படாது என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வெளிநாட்டு இந்தியர்கள் இந்திய பங்குச்சந்தைகளில் முதலீடு இனி முதலீடு செய்யவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.