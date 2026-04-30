Protest | வாக்குப்பெட்டிகள் திறக்கப்படுவதாக குற்றம்சாட்டி திரிணாமூல் காங்கிரஸ் போராட்டம் - பரபரப்பு

அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சி பிரதிநிதிகள் இல்லாமல் வாக்குப்பெட்டிகள் திறக்கப்படுவதாக குற்றம் சாட்டி, ஆளும் திரிணாமூல் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் இன்று கொல்கத்தாவில் உள்ள மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திர (EVM) பாதுகாப்பு அறைக்கு வெளியே தர்ணா போராட்டத்தை தொடங்கினர்.
மத்திய கொல்கத்தாவில் உள்ள நேதாஜி உள்ளரங்க மைதானத்தில், வடக்கு கொல்கத்தாவின் பல சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு அறைக்கு வெளியே இந்த போராட்டம் நடைபெற்றது.
இந்த போராட்டத்தில், மேற்கு வங்க அமைச்சர் சசி பாஞ்சா மற்றும் திரிணாமூல் செய்தி தொடர்பாளர் குணால் கோஷ் ஆகியோர் இருந்தனர்; இவர்கள் இருவரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் ஆவர். அவர்களுடைய தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
போராட்டம் தொடங்கியபோது வெளியிடப்பட்ட ஓர் அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையில், நேதாஜி உள்விளையாட்டு அரங்கத்திற்கு வெளியே பாஞ்சாவும் கோஷும் ஏற்கனவே தர்ணாவை தொடங்கிவிட்டதாக திரிணாமூல் கட்சி தெரிவித்தது. தற்போது நகரில் உள்ள சாகாவத் நினைவு அரசு பெண்கள் உயர்நிலை பள்ளியில் இருக்கும் முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி, போராட்ட களத்தில் பாஞ்சா மற்றும் கோஷுடன் இணைவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மூத்த பா.ஜ.க. தலைவர் தபஸ் ராய் இந்த குற்றச்சாட்டுகளை அடியோடு நிராகரித்தார். "இவையெல்லாம் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தாங்களே பயந்திருப்பதால், அச்சமான சூழலை உருவாக்குவதற்காக இப்போது பரப்பும் சுத்த வதந்திகள். நானும் இங்கு பாதுகாப்பு அறையை ஆய்வு செய்யத்தான் வந்திருக்கிறேன். திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பொய்களைப் பரப்புகிறது," என்று அவர் கூறினார்.
குதிராம் அனுசிலன் கேந்திராவிற்குள் அமைந்துள்ள ஏழு சட்டமன்ற தொகுதி (AC) பாதுகாப்பு அறைகளும் பத்திரமாக பூட்டப்பட்டு, சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.