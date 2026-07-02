இன்றைய இந்திய பங்குச்சந்தை நிலவரம்: சென்செக்ஸ் 504 புள்ளிகள் அதிரடி உயர்வு! நிஃப்டி 24,150-ஐ தாண்டியது!

சர்வதேச சந்தைகளில் நிலவிய மந்தமான சூழலையும் மீறி, இந்திய பங்குச்சந்தைகள் இன்று வாராந்திர டெரிவேட்டிவ் காலாவதி நாளில் அதிரடி ஏற்றத்துடன் வர்த்தகமாகி வருகின்றன.
தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை பங்குகளுக்கு முதலீட்டாளர்களிடையே கிடைத்த பலத்த ஆதரவு மற்றும் ஈரான் - அமெரிக்கா இடையேயான பதற்றம் தணிந்ததால் கச்சா எண்ணெய் விலை சரிந்தது போன்ற உலகளாவிய சாதகமான காரணங்களால் சந்தை இன்று வலுவான எழுச்சியைக் கண்டுள்ளது.
மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீடான சென்செக்ஸ் 504 புள்ளிகள் உயர்ந்து 77,230 புள்ளிகளிலும், தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீடான நிஃப்டி 146 புள்ளிகள் உயர்ந்து 24,150 புள்ளிகளுக்கு மேல் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்யும் நோக்கில் நகர்ந்து வருகின்றன.
இன்றைய வர்த்தகத்தில் குறிப்பாக ஐடி துறை பங்குகள் 4 சதவீதத்திற்கும் மேலாக உயர்ந்து சந்தையின் இந்த இமாலய வளர்ச்சிக்கு முக்கிய அடித்தளமாக அமைந்தன. முன்னணி ஐடி நிறுவனங்களான இன்ஃபோசிஸ் மற்றும் ஹெச்.சி.எல் டெக்னாலஜிஸ் நிறுவன பங்குகள் 4 முதல் 5 சதவீதம் வரை உயர்ந்து டாப் கெயினர்களாக முன்னிலை வகிக்கின்றன.
உலோகத் துறை பங்குகளிலும் இன்று நல்ல வாங்குதல் ஆர்வம் தென்பட்ட நிலையில், தொலைத்தொடர்பு மற்றும் மின்சாரம் சார்ந்த துறைகளில் லேசான லாபப் பதிவு காரணமாக விற்பனை அழுத்தம் காணப்பட்டது.
கார்ப்பரேட் பொறுத்தவரை, இன்று பல முக்கிய நிறுவனங்களின் புதிய முதலீட்டு அறிவிப்புகள் சந்தையின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன. கோல் இந்தியா நிறுவனம் உத்தரபிரதேசத்தில் உள்ள ஜலான் சோலார் பூங்காவில் 600 மெகாவாட் சூரிய மின்சக்தி திட்டத்தை அமைப்பதற்கான ஒப்பந்தத்தை வென்றுள்ளதாகவும், இதற்காக சுமார் ரூ. 28.31 பில்லியன் முதலீடு செய்யப்பட உள்ளதாகவும் அறிவித்துள்ளது.
இதேபோல், டாடா டெக்னாலஜிஸ் நிறுவனம் தனது சர்வதேச கூட்டாளியான 'டென்னெகோ' நிறுவனத்துடன் இணைந்து அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் 100 மில்லியன் டாலர் வரை டிஜிட்டல் மற்றும் மொபிலிட்டி துறையில் முதலீடு செய்ய முடிவெடுத்துள்ளது.
வாகன உற்பத்தியில் முன்னணியில் இருக்கும் ஹீரோ மோட்டோகார்ப் நிறுவனம் ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் மின்சார வாகன உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்த அடுத்த 3 முதல் 5 ஆண்டுகளில் ரூ. 32 பில்லியன் முதலீடு செய்யவுள்ளதாகவும், அதன் ஒரு பகுதியாக திருப்பதியில் ரூ. 7.5 பில்லியன் மதிப்பில் குளோபல் பார்ட்ஸ் சென்டர் அமைக்க அடிக்கல் நாட்டியுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது.
அமெரிக்க சந்தையில் தொழில்நுட்பப் பங்குகள் சரிவைச் சந்தித்த போதிலும், இந்திய சந்தை காட்டியுள்ள இந்த அசாத்திய நெகிழ்ச்சித்தன்மை முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் பெரும் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.