பங்குச்சந்தை அதிரடி ஏற்றம்: புதிய உச்சத்தைத் தொட்ட சென்செக்ஸ், நிஃப்டி!

சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை தொடர்ந்து சரிந்து வருவதை அடுத்து, இந்திய பங்குச்சந்தைகள் இன்று தங்களின் முந்தைய நாள் வெற்றியைத் தொடர்ந்து அசுர வேகத்தில் ஏற்றம் கண்டுள்ளன. முதலீட்டாளர்களின் வாங்குதல் ஆர்வம் அதிகரித்ததால், மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீடான சென்செக்ஸ் மற்றும் தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீடான நிஃப்டி ஆகிய இரு முக்கிய குறியீடுகளும் புதிய உச்சத்தை நோக்கிப் பாய்ந்துள்ளன.
நேற்றைய வர்த்தக முடிவில் வலுவான நிலையில் இருந்த சந்தை, இன்று காலையிலேயே சாதகமான தொடக்கத்தைக் கண்டது. வர்த்தகத்தின் ஒரு கட்டத்தில் "சென்செக்ஸ் 800 புள்ளிகளுக்கும் அதிகமாக உயர்ந்து" சாதனை படைத்தது. அதே வேளையில், "நிஃப்டி-50 குறியீடு 24,250 புள்ளிகளுக்கு மேல்;" கடந்து வலுவான நிலையில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையேயான அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றம் காரணமாக, ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக கச்சா எண்ணெய் ஏற்றிச் செல்லும் கப்பல்களின் போக்குவரத்து சீரடைந்துள்ளது.
இதனால், சர்வதேச சந்தையில் பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை பேரலுக்கு 73 டாலருக்கும் கீழ் சரிந்துள்ளது. இந்தியாவின் இறக்குமதி செலவு மற்றும் பணவீக்கத்தைக் குறைக்க இது உதவுவதால், இந்திய சந்தைக்கு இது மிகப்பெரிய சாதகமான காரணியாக மாறியுள்ளது.
ஆட்டோமொபைல், ரியல் எஸ்டேட், சிமெண்ட் மற்றும் வங்கித்துறை பங்குகள் இன்றைய வர்த்தகத்தில் முன்னிலையில் உள்ளன. குறிப்பாக மாருதி சுசுகி, மஹிந்திரா & மஹிந்திரா, எஸ்பிஐ, கோடக் மஹிந்திரா வங்கி, ஐசிஐசிஐ வங்கி மற்றும் அதானி எண்டர்பிரைசஸ் ஆகிய நிறுவனங்களின் பங்குகள் கணிசமான லாபத்தைப் பதிவு செய்துள்ளன.
உலகளாவிய அளவில், குறிப்பாக தென் கொரியாவின் கோஸ்பி 5% வரையிலும், ஜப்பானின் நிக்கேய் 4% வரையிலும் உயர்ந்து இந்திய சந்தையின் வளர்ச்சிக்கு கூடுதல் பலம் சேர்த்தன.
சந்தை நிபுணர்களின் கணிப்பு:
கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவு மற்றும் உலகளாவிய சந்தைகளின் நேர்மறையான போக்கு ஆகியவை இந்திய சந்தையின் ஸ்திரத்தன்மையை அதிகரித்துள்ளன. நிஃப்டி 24,090 என்ற புள்ளியை முக்கிய ஆதரவு நிலையாகக் கொண்டு, 24,200 புள்ளிகளுக்கு மேல் நீடிப்பதால் வரும் நாட்களில் சந்தை மேலும் புதிய உயரங்களை எட்ட வாய்ப்புள்ளது.