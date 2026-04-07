Iran War | நாகரீகம் முடிவுக்கு வரும்... ஈரான் விவகாரத்தில் அதிபர் டிரம்ப்-க்கு ராகுல் காந்தி கண்டனம்

ஒரு முழு நாகரிகமே அழிந்துவிடும் என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் மிரட்டல் விடுத்த நிலையில், நாகரிகத்தின் முடிவை குறிக்கும் எந்தவொரு பேச்சும், செயலும் நவீன உலகில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது என்றும், அணு ஆயுதங்களின் பயன்பாட்டை ஒருபோதும் நியாயப்படுத்த முடியாது என்றும் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி கூறினார்.
இது குறித்து எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்ட ராகுல் காந்தி, "போர்கள் துயரமானவை, ஆயினும் அவை ஒரு யதார்த்தமாகவே இருக்கின்றன. நாகரிகத்தின் முடிவை கருத்தில் கொள்ளும் எந்தவொரு மொழியோ அல்லது செயலோ நவீன உலகில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது. அணு ஆயுதங்களின் பயன்பாட்டை எந்தச் சூழ்நிலையிலும் நியாயப்படுத்த முடியாது," என்று மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை மீண்டும் திறப்பதை உள்ளடக்கிய ஒரு ஒப்பந்தத்தை எட்டுவதற்கான தனது சமீபத்திய காலக்கெடுவை ஈரான் பூர்த்தி செய்யத் தவறினால், செவ்வாய்க்கிழமை இரவு ஒரு முழு நாகரிகமே அழிந்துவிடும் என்று டிரம்ப் அச்சுறுத்தியதைத் தொடர்ந்து ராகுல் காந்தி இப்படி பதிவிட்டுள்ளார்.
காலக்கெடு முடியும் முன்பே, வான்வழி தாக்குதல்கள் இரண்டு பாலங்கள், ஒரு ரயில் நிலையத்தை தாக்கியதோடு, அமெரிக்கா கார்க் தீவில் உள்ள இராணுவ உள்கட்டமைப்புகளையும் குறிவைத்தது. ஈரானிய எண்ணெய் உற்பத்தியின் முக்கிய மையமான அந்த தீவின் மீது அமெரிக்க படைகள் தாக்குதல் நடத்தியது இது இரண்டாவது முறையாகும்.
போர் தொடங்கியதில் இருந்து, டிரம்ப் அச்சுறுத்தல்கள் தொடர்பான காலக்கெடுவை மீண்டும் மீண்டும் விதித்து, பின்னர் அவற்றை நீட்டித்து வருகிறார். ஆனால், ஒரு பெரிய இராஜதந்திர முன்னேற்றம் ஏற்படாத பட்சத்தில், இதுவே இறுதி காலக்கெடு என்றும், வாஷிங்டன் நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு இது காலாவதியாகிவிடும் என்றும் அமெரிக்க அதிபர் தெரிவித்தார்.
இதற்கிடையில், நாட்டின் ஒட்டுமொத்த நாகரிகத்தின் மீதும் தாக்குதல் நடத்துவதாக அமெரிக்க அதிபர் விடுத்த அச்சுறுத்தல்களைச் செயல்படுத்தினால், ஈரான் உடனடியாகவும் தகுந்த முறையிலும் நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று தெஹ்ரானின் ஐக்கிய நாடுகள் சபை பிரதிநிதி அமீர்-சயீத் இரவானி தெரிவித்தார்.