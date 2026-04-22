Rahul Gandhi | அடையாளத்தை பாதுகாத்துக்கொள்ளுங்கள் - வாக்காளர்களுக்கு ராகுல் காந்தி வேண்டுகோள்

தமிழகத்தில் நாளை வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி வாக்காளர்களிடம், உங்கள் அடையாளத்தைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டார்.
"தமிழகத்தில் சமூக நீதி சார்ந்த ஒரு பெருமைமிகு வரலாற்றை காங்கிரஸ்-தி.மு.க. கூட்டணி கொண்டுள்ளது. அந்த வரலாற்றை முன்னெடுத்து செல்ல நாங்கள் உறுதியுடன் உள்ளோம். தமிழக மக்களுக்கு எனது செய்தி இதுதான்: உங்கள் அடையாளம், உங்கள் மொழி மற்றும் உங்கள் உரிமைகளை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். 'இந்தியா' (INDIA) கூட்டணிக்கு வாக்களியுங்கள். காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வாக்களியுங்கள்," என்று அவர் 'எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
வாக்குப்பதிவு விகிதம் வழக்கமான அளவை விட அதிகமாக இருக்கும் என்று மாநில தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி (CEO) அர்ச்சனா பட்நாயக் கணித்தார்; மேலும், வாக்குப்பதிவின்போது 1.06 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் (EVM) பயன்படுத்தப்பட உள்ளதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
சென்னையில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி பட்நாயக், "வாக்குப்பதிவு விகிதம் வழக்கத்தை விட அதிகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தேர்தல் பணிகளுக்காக, 1,20,000 காவலர்களும், 3,40,000 அரசு ஊழியர்களும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்," என்று தெரிவித்தார்.