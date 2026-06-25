ஜூன் 28-ல் தேசிய போலியோ தடுப்பு முகாம்: அரசு மருத்துவமனைகள், பேருந்து நிலையங்களில் சிறப்பு மையங்கள்!

நாடு முழுவதும் உள்ள ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட அனைத்துக் குழந்தைகளுக்கும் 'போலியோ' சொட்டு மருந்து வழங்குவதற்கான தேசிய அளவிலான சிறப்பு முகாம் வரும் ஜூன் 28, 2026 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று நடைபெற உள்ளது.
இது குறித்து மத்திய மற்றும் மாநில சுகாதாரத்துறையினர் முன்னேற்பாடுகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.
போலியோ முகாமின் முக்கிய அம்சங்கள்..
பிறந்த குழந்தை முதல் 5 வயது வரை உள்ள அனைத்துக் குழந்தைகளுக்கும் இந்தச் சொட்டு மருந்து இலவசமாக வழங்கப்படும்.
குழந்தைகளுக்கு ஏற்கெனவே வழக்கமான தடுப்பூசி அட்டவணைப்படி போலியோ சொட்டு மருந்து போடப்பட்டிருந்தாலும், இந்தத் தேசிய முகாமில் வழங்கப்படும் சொட்டு மருந்தை எவ்விதத் தடையுமின்றி மீண்டும் வழங்க வேண்டும்.
அனைத்து அரசு பொது மருத்துவமனைகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், அங்கன்வாடி மையங்கள், சத்துணவு மையங்கள், அரசுப் பள்ளிகள், மற்றும் மக்கள் அதிகம் கூடும் பேருந்து நிலையங்கள், ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் விமான நிலையங்களில் இதற்கான சிறப்பு மையங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன.
அரசின் நோக்கம்..
இந்தியா கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டிலேயே போலியோ அற்ற நாடாக உலக சுகாதார அமைப்பால் அறிவிக்கப்பட்டது. இருப்பினும், அண்டை நாடுகளிலிருந்து இந்த வைரஸ் மீண்டும் பரவாமல் தடுக்கவும், வளரும் குழந்தைகளிடம் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியைத் தக்கவைக்கவும் தீவிரப் போலியோ முகாம்கள் ஆண்டுதோறும் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
ஜூன் 28 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 7:00 மணி முதல் மாலை 5:00 மணி வரை முகாம்கள் செயல்படும் என்பதால், பெற்றோர் அனைவரும் தங்களது குழந்தைகளுக்குத் தவறாமல் போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்க வேண்டும் என்று சுகாதாரத்துறை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.