மெஸ்ஸி விவகாரம் தொடர்பான விசாரணை... முன்னாள் அமைச்சருக்கு காவல் துறை சம்மன்!

கடந்த ஆண்டு சால்ட் லேக் மைதானத்தில் நடந்த "மெஸ்ஸி விவகாரம்" தொடர்பாக, மேற்கு வங்க முன்னாள் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அரூப் பிஸ்வாஸை காவல்துறையினர் விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு சம்மன் அனுப்பியுள்ளனர்.
திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் அந்த சம்பவம் தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்டிருந்த அர்ஜென்டினா கால்பந்து வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸியின் இந்திய சுற்றுப்பயண அமைப்பாளர் சதத்ரு தத்தா, நிகழ்ச்சிக்கான டிக்கெட் விநியோகத்தில் நடந்த முறைகேடுகள் மற்றும் அச்சுறுத்தல் தொடர்பாக பிஸ்வாஸ் மீது காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்த சில நாட்களுக்கு பிறகு அவர் வரவழைக்கப்பட்டார்.
திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவரான பிவாஸை, ஜூன் 5 ஆம் தேதி பிதான்நகர் தக்ஷின் காவல் நிலையத்தின் விசாரணை அதிகாரிகள் முன் ஆஜராகுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டதாக காவல் அதிகாரி தெரிவித்தார்.
"மெஸ்ஸி சம்பவம் தொடர்பாக எங்களுக்கு கிடைத்த புகார் தொடர்பாக, இந்த விவகாரத்தை விசாரிக்கும் காவல்துறை அதிகாரிகள் அரூப் பிஸ்வாஸிடம் விசாரணை நடத்த வேண்டும்," என்று அவர் பி.டி.ஐ.-இடம் தெரிவித்தார்.
மெஸ்ஸியின் இந்திய சுற்றுப்பயணத்தின் முக்கிய அமைப்பாளரான தத்தா, கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 13-ஆம் தேதியன்று சால்ட் லேக் மைதானத்தில் நடந்த சம்பவம் தொடர்பாக, பிஸ்வாஸ் மீது சனிக்கிழமை அன்று முதல் தகவல் அறிக்கையை (FIR) பதிவு செய்தார்.
அதில், பணம் பறித்தல், குற்றவியல் மிரட்டல், திசைதிருப்புதல் மற்றும் இலவச டிக்கெட்டுகள், அங்கீகார அட்டைகள், மற்றும் நெருங்கிய தொடர்புக்கான அனுமதி சீட்டுகளை விற்றதாக குற்றம் சாட்டியிருந்தார்.
மேற்கு வங்க விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் நிசித் பிரமாணிக் கடந்த மாதம், 'மெஸ்ஸி விவகாரம்' குறித்து பா.ஜ.க. அரசு விசாரிக்கக்கூடும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.