இன்று 12-வது சர்வதேச யோகா தினம்: பியூஷ் கோயல், சாம்ராட் சவுத்ரி பங்கேற்பு-மும்பை, பீகாரில் கோலாகலம்!

மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் மும்பையில் நடைபெற்ற சர்வதேச யோகா தினத்தில் கலந்துகொண்டு யோகாசனம் செய்தார்.
நாடு முழுவதும் சர்வதேச யோகா தினம் மிகச் சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டது குறித்துப் பேசிய அவர், மேற்கு வங்காளத்தில் லட்சக்கணக்கான பொதுமக்கள் திரண்டு வந்து யோகா தினக் கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்றக் காட்சி அற்புதம் வாய்ந்தது என்று குறிப்பிட்டார்.
"எங்கள் பகுதியான வடக்கு மும்பை கடற்கரையிலும், ஆச்சார்யாவுடன் இணைந்து யோகா பயிற்சி செய்யும் பாக்கியம் எங்களுக்குக் கிடைத்தது. உடல் மற்றும் மன நலனைச் சமநிலைப்படுத்த யோகா ஒரு சிறந்த வழியாகும். எனவே, அனைவரும் இதனைத் தங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் கடைப்பிடிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்," என்றார்.
மேலும், இதன் ஒரு பகுதியாக, பீகார் மாநிலத்திலும் பல்வேறு இடங்களில் சிறப்பு யோகா நிகழ்ச்சிகள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன. தலைநகர் பாட்னாவில் நடைபெற்ற முக்கிய யோகா விழிப்புணர்வு நிகழ்வில், பீகார் மாநில முதலமைச்சர் சாம்ராட் சவுத்ரி மற்றும் மாநில சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் நிஷாந்த் குமார் ஆகியோர் நேரில் பங்கேற்றனர். இருவரும் அங்கு கூடியிருந்த பொதுமக்களுடனும், பிற அதிகாரிகளுடனும் இணைந்து பல்வேறு யோகாசனங்களைச் செய்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர்.
சர்வதேச யோகா தினத்தை முன்னிட்டு, இந்திய கடற்படையின் நீர்மூழ்கிக் கப்பல் வீரர்கள் கடலின் ஆழத்தில் யோகா பயிற்சி செய்து அசத்தியுள்ளனர். ஒழுக்கம், மன உறுதி மற்றும் இந்தியப் பண்பாட்டை உலகிற்கு பறைசாற்றும் வகையில், மிகக் கடினமான சூழலிலும் அவர்கள் இந்த யோகாசனங்களை மேற்கொண்டனர். சவாலான நீர்மூழ்கிக் கப்பல் சூழலிலும் தங்களின் அர்ப்பணிப்பை வெளிப்படுத்திய இந்த வீரர்களின் யோகா பயிற்சி, தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் பலரது பாராட்டுகளையும் பெற்று வருகிறது.