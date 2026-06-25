பாஸ்போர்ட் கட்டண உயர்வு: ஜூலை 1 முதல் புதிய மாற்றம் அமல்!

இந்தியப் பாஸ்போர்ட் மற்றும் அது தொடர்பான சேவைகளுக்கான கட்டணங்களை மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் கணிசமாக உயர்த்தியுள்ளது. இந்த புதிய கட்டண உயர்வு வரும் ஜூலை 1, 2026 முதல் நாடு முழுவதும் அமலுக்கு வருகிறது. சுமார் 14 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தக் கட்டணங்கள் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளன.
புதிய அறிவிப்பின்படி, வழக்கமான முறையில் பெறப்படும் சாதாரண 36 பக்கங்கள் கொண்ட பாஸ்போர்ட்டுக்கான கட்டணம் ரூ.1,500-லிருந்து ரூ.2,500 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. கூடுதல் பக்கங்கள் கொண்ட 60 பக்க ஜம்போ பாஸ்போர்ட்டின் விலை ரூ.3,500 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
அவசரத் தேவைகளுக்காக விண்ணப்பிக்கும் தட்கல் முறையிலும் கட்டணங்கள் கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளன. இனி 36 பக்க தட்கல் பாஸ்போர்ட்டிற்கு ரூ.5,000 மற்றும் 60 பக்க தட்கல் பாஸ்போர்ட்டிற்கு ரூ.6,000 வரை கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். இது தவிர, பாஸ்போர்ட் தொலைந்தாலோ அல்லது சேதமடைந்தாலோ புதிய நகல் பெறுவதற்கான கட்டணங்களும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பாஸ்போர்ட் சேவை மையங்களை நவீனப்படுத்துவது மற்றும் நிர்வாகச் செலவுகள் காரணமாக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஜூன் 30-க்குள் விண்ணப்பிப்பவர்கள் பழைய கட்டணப் பலனைப் பெற முடியும்.