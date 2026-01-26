என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      மலேசியாவில் செயல்படும் 500 தமிழ் பள்ளிகள்: பிரதமர் மோடி பெருமிதம்
      X
      டெல்லி

      மலேசியாவில் செயல்படும் 500 தமிழ் பள்ளிகள்: பிரதமர் மோடி பெருமிதம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்26 Jan 2026 3:50 AM IST
      • 130-வது மன் கி பாத் நிகழ்ச்சி நேற்று ஒலிபரப்பானது.
      • மலேசியாவில் வசிக்கும் இந்திய சமூகத்தினர் மெச்சத்தக்க பணிகள் மேற்கொள்கின்றனர்.

      புதுடெல்லி:

      பிரதமர் மோடி ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று வானொலி மூலம் மன் கி பாத் எனப்படும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி வழியே நாட்டு மக்களிடம் உரையாற்றி வருகிறார். அந்த வகையில் 130-வது மன் கி பாத் நிகழ்ச்சி நேற்று ஒலிபரப்பானது.

      அப்போது பிரதமர் மோடி பேசியதாவது:

      பிரதமர் மோடி, மலேசியாவில் இந்திய மொழிகள் மற்றும் கலாசாரம் பாதுகாக்கப்படுவதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வரும் இந்திய சமூகத்தினரை பாராட்டினார்.

      மலேசியாவில் உள்ள நம்முடைய இந்திய சமூகத்தினர் மெச்சத்தக்க பணிகளை மேற்கொள்கின்றனர்.

      மலேசியாவில் 500-க்கும் மேற்பட்ட தமிழ் பள்ளிக்கூடங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இந்த பள்ளிகளில், தமிழ் மொழியுடன், பிற பாடங்களும் தமிழில் கற்பிக்கப்படுகின்றன.

      அதனுடன், மற்ற இந்திய மொழிகளான தெலுங்கு மற்றும் பஞ்சாபி ஆகியவற்றிலும் கவனம் செலுத்தப்படுகிறது என தெரிவித்தார்.

      maan ki baat PM Modi மன் கீ பாத் பிரதமர் மோடி 
      Next Story
      ×
        X