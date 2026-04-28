WB Polls | சட்டசபை தேர்தல் 2026... மேற்கு வங்கத்தில் இன்று இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு

மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் சட்டசபை தேர்தலுக்கான இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு இன்று (புதன்கிழமை) நடக்கிறது. சட்டமன்ற தேர்தலின் இரண்டாம் கட்டமாக, 142 தொகுதிகளில் நடைபெறும் இந்த வாக்குப்பதிவில், 3.22 கோடிக்கும் அதிகமான வாக்காளர்கள் தங்கள் ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றவுள்ளனர்.
ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடைபெற்ற தேர்தலின் முதல் கட்ட வாக்குப் பதிவில், 91.78 சதவீதம் என்ற சாதனை அளவிலான வாக்குப்பதிவு பதிவானது. இன்று நடைபெறும் வாக்குப்பதிவு, 1,448 வேட்பாளர்களின் தேர்தல் விதியை தீர்மானிக்க உள்ளது. இவர்களில் 1,228 பேர் ஆண்கள் மற்றும் 220 பேர் பெண்கள் ஆவர். வாக்குப்பதிவு செயல்முறையை சுமூகமாக நடத்துவதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் தேர்தல் ஆணையம் செய்துள்ளது.
மொத்தமுள்ள 3.22 கோடிக்கும் அதிகமான வாக்காளர்களில், 3.21 கோடி பேர் பொது வாக்காளர்கள் ஆவர்; சுமார் 40,000 பேர் ராணுவ மற்றும் துணைப்படைச் சேவை வாக்காளர்கள் (Service Voters) ஆவர். வாக்காளர்களில் 1.64 கோடி பேர் ஆண்கள், 1.57 கோடி பேர் பெண்கள்; 792 பேர் மூன்றாம் பாலினத்தவர் ஆவர்.
4.12 லட்சத்திற்கும் அதிகமான வாக்காளர்கள் 18 முதல் 19 வயதுக்குட்பட்ட பிரிவை சேர்ந்தவர்கள்; 3,200-க்கும் மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் 100 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவர்கள் ஆவர். மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளர்கள் (PWD) 57,000-க்கும் மேற்பட்டோர் உள்ளனர். தேர்தலைச் சுமூகமாக நடத்துவதற்காக, தேர்தல் ஆணையம் 41,001 வாக்குச்சாவடிகளை அமைத்துள்ளது. இவற்றில் 39,301 முதன்மை வாக்குச்சாவடிகளும், 1,700 துணை வாக்குச்சாவடிகளும் அடங்கும்.
முழுமையாகப் பெண்களால் நிர்வகிக்கப்படும் வாக்குச்சாவடிகள் 8,845 உள்ளன; மாற்றுத்திறனாளிகளால் நிர்வகிக்கப்படும் வாக்குச்சாவடிகள் 13 உள்ளன; மேலும் 258 "மாதிரி" வாக்குச்சாவடிகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அனைத்து 41,001 வாக்குச்சாவடிகளிலிருந்தும் இணையவழி நேரலை ஒளிபரப்பு (Webcasting) செய்யப்படும்.
மேற்கு வங்க சட்டமன்றத் தேர்தலின் இரண்டாம் மற்றும் இறுதிக்கட்டப் பிரச்சாரம் திங்களன்று நிறைவடைந்தது. தேர்தல் முடிவுகள் மே 4-ஆம் தேதி அறிவிக்கப்படும்; அத்துடன் அசாம், கேரளா, தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களின் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளும் அறிவிக்கப்பட உள்ளன.