இந்தியா

கேரளம் மாநிலத்தில் புதிய எம்.எல்.ஏ.க்கள் நாளை பதவியேற்பு

சட்டமன்ற கட்டிடத்தில் தற்காலிக சபாநாயகர் சுதாகரன் முன்னிலையில் அனைத்து உறுப்பினர்களும் பதவியேற்றுக் கொள்கின்றனர்.
கேரளம் மாநிலத்தில் புதிய எம்.எல்.ஏ.க்கள் நாளை பதவியேற்பு
Published on

கேரளம் மாநிலத்தில் கடந்த மாதம் (ஏப்ரல்) 16-வது சட்டமன்றத்திற்கான தேர்தல் நடைபெற்றது. இதன் வாக்கு எண்ணிக்கை கடந்த 4-ந்தேதி நடைபெற்று காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணி ஆட்சியை பிடித்துள்ளது. இதனை தொடர்ந்து முதல்-மந்திரி மற்றும் அமைச்சர்கள் பதவி ஏற்றுக் கொண்டனர்.

இந்த நிலையில் புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்.எல்.ஏ.க்கள் பதவியேற்பு விழா நாளை (21-ந் தேதி) காலை 9 மணிக்கு நடக்கிறது.

சட்டமன்ற கட்டிடத்தில் தற்காலிக சபாநாயகர் சுதாகரன் முன்னிலையில் அனைத்து உறுப்பினர்களும் பதவியேற்றுக் கொள்கின்றனர். நாளை மறுநாள் (22-ந் தேதி) சபாநாயகர் தேர்வு செய்யப்படுகிறார்.

Keralam Assembly
Keralam MLAs
கேரளம் சட்டசபை
கேரளம் எம்எல்ஏக்கள்
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com